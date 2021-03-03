Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
COVID-19'a karşı 45 gün önce aşı olan doktor hayatını kaybetti
Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ali Rıza Şahap Barlas, koronavirüsü nedeni ile yaşamını yitirdi. Barlas'ın 45 gün önce COVID-19 aşısı yaptırdığı öğrenildi
COVID-19'a karşı 45 gün önce aşı olan doktor hayatını kaybetti
03 Mart 2021 10:49 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İstanbul’da çalışan eski Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Rıza Şahap Barlas, koronavirüsü nedeniyle kaldırıldığı hastanede, 20 günlük yaşam mücadelesinin ardından 1 Mart günü yaşamını yitirdi.

İstanbul Tabip Odası üyesi olan Barlas’ın 1981 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarından olduğu, Kadıköy Bağdat Caddesi’nde özel kliniğinde hizmet verdiği öğrenildi.

Üyesi Barlas için taziye mesajı yayımlayan İstanbul Tabip Odası, “Dr. Ali Rıza Şahap Barlas’ı 01 Mart 2021 tarihinde COVID-19 sebebiyle kaybettik. Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz” dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Türk Tabipler Birliği (TTB) de baş sağlığı dileklerinde bulundu.

AŞI OLUP ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Yaşamını yitiren doktor Barlas, COVID-19 aşısını 15 Ocak tarihinde olmuştu.

Barlas, aşının ardından “COVID-19 aşısını sizi ve kendimizi korumak için hemen yaptırdık. Lütfen aşınızı olun” çağrısında bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 dr ali riza sahap barlas osmaniye devlet hastanesi bashekimi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.