Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
COVID-19'a karşı 48 saat koruma sağlayan burun spreyinin seri üretimine başlanacak
İngiltere, Birmingham Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, koronavirüsten 48 saat boyunca koruyan sprey üretildi. Laboratuar testlerinden başarıyla geçen burun spreyinin seri üretimine yakın zamanda başlanacak
COVID-19'a karşı 48 saat koruma sağlayan burun spreyinin seri üretimine başlanacak
23 Kasım 2020 13:38 - Sputnik
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İngiltere, Birmingham Üniversitesinde Covid-19 enfeksiyonuna karşı 48 saate kadar koruma sağlayan burun spreyi geliştirildi.

Gellan ve yosundan elde edilen lifli kıvam arttırıcı madde olarak da bilinen karajenan kullanılarak geliştirilen sprey, yakın zamanda Birleşik Krallık'ta satışa sunulacak.

Daha önce onaylanan maddeler kullanıldı

Daha önce sağlık örgütleri tarafından onaylanan maddelerden üretildiği için kısa sürede onaylanan spreyi geliştiren Dr. Richard Moakes, "Bu sprey, halihazırda gıda ürünlerinde kullanılmakta olan hazır ürünlerden yapılmıştır. Bu maddeleri bilinçli olarak kullandık. Haftalar içinde seri üretime geçerek insanların kullanımına sunabiliriz" ifadelerini kullandı.

Gellan bileşeni, spreyin ince tabaka olarak burun yüzeyini kaplamasına yardımcı oluyor ve bu sayede corona virüs yakalanıyor. Onun çevresi kaplanır ve virüsü yok ediyor.

Maske takmanın ve el yıkamanın yerini almayacak

Birmingham Üniversitesi araştırmacıları, spreyin özellikle sağlık çalışanları, uçuş görevlileri veya okullar gibi yüksek riskli durumlarda faydalı olabileceğini söylüyor.

Dr Moakes, şöyle konuştu:

"Bu tür ürünler, corona virüsün yayılmasını önlemek için kullanılacak. Maske takma ve el yıkama gibi hayati önem taşıyan şeylerin yerini almayacak. Bu spreyin yapacağı şey, corona virüsün iletimini önlemek ve yayılımını yavaşlatmak için ikinci bir koruma katmanı eklemek." 

Anahtar Kelimeler:

burun spreyi dr richard moakes covid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.