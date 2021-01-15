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COVID-19'a karşı 500 binin üzerinde sağlık çalışanı aşılandı
COVID-19'la mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının ikinci gününde, toplam aşılanan kişi sayısı 500 bini geçti
COVID-19'a karşı 500 binin üzerinde sağlık çalışanı aşılandı
15 Ocak 2021 14:34 - AA
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Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının ikinci gününde, toplam aşılanan kişi sayısı 500 bini geçti.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda, 500 bin üzerinde kişiye CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Ankara Şehir Hastanesine gelerek aşı oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aşı yaptırdıklarını sosyal medya hesaplarından açıkladı. 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı bulunuyor. Aşıların uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarına tanımlanmasıyla Bakanlık tarafından ilgili kişilere bildirim yapılıyor. Ayrıca sağlıkçılar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak aşılarını yaptırabiliyor.

Sağlık çalışanlarının ardından COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi kapsamındaki öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasına başlanacak.

Aşı yapılan her kişi, uygulama sonrasında aşıya ait tüm detaylara cep telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve e-Nabız hesabından erişebilecek.

İlk dozun uygulanmasından 28 gün sonra yapılacak ikinci dozun randevusu hekim tarafından verilip, SMS olarak cep telefonuna gönderilecek. MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden randevu kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek.

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus covid-19 coronavac saglikci

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