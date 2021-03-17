COVID-19'a karşı geliştirilen burun spreyi aşısı için klinik denemeler başladı

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, burun sprey aşısı, gen rekombinasyon teknolojisine dayalı olarak geliştirildi. Yeni aşı, hızlı antikor üretimi (koruyucu antikorlar 7 günde üretilebilir), uygun kullanım ve tamamlanmış hayvan deneylerinde aşılamanın hızlı popüler hale getirilmesi özelliklerine sahip.



Yeni tip koronavirüs esas olarak solunum sistemi yoluyla bulaştığı için, aşı burun boşluğuna uygulanıyor, bu da insan vücudunda kas içi enjeksiyona göre daha geniş bir bağışıklık tepkisine neden olabiliyor ve hızlı bir şekilde mukozal bağışıklık, hücresel bağışıklık ve humoral bağışıklığı gerçekleştiriyor.



Haihua Biological baş bilim insanı Li Mingyi, burun spreyi COVID-19 aşısının 3-5 günde tüm vücudu kaplayarak etkisini göstereceğini söyledi. Edinilen bilgiye göre, sprey aşının kullanımı rahat ve hızlı kullanım açısından fonksiyonel olmakla birlikte, aşı üretim süreci de oldukça basit. Alınan bilgilere göre, sprey aşıda kullanılan teknolojinin olgun, malzeme kaynaklarının geniş olduğu bildirildi ve bu nedenle üretim maliyetinin nispeten düşük olduğunun altı çizildi.

Burun spreyi aşısı ile enjeksiyon aşısı arasındaki fark nedir?

Xiamen Üniversitesi, Hong Kong Üniversitesi ve Pekin Wantai Biyoteknolojisi tarafından ortaklaşa geliştirilen nazal sprey grip virüsü taşıyıcı COVID-19 aşısı, geçen yıl Eylül ayında klinik denemelere başladı.



Nazal sprey influenza virüsü vektörü yeni koronavirüs aşısı, canlı bir virüs vektör aşısı yapmak için influenza virüsü vektörüne yeni koronavirüs gen parçalarını yerleştirmek ve böylece insan vücudunu yeni koronavirüse karşı bir bağışıklık tepkisi üretmesi için uyarıyor. Teknik yoldan ayrılan bu tip aşı, zayıflatılmış bir grip virüsü vektör aşısı olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca aşılama yöntemleri açısından bakıldığında en büyük fark, geleneksel kas içi enjeksiyondan farklı olarak, nazal sprey aşısının burun boşluğundan uygulanması olarak çıkıyor.





