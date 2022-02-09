COVID-19'a karşı geliştirilmişti; zatürreyi de engellediği ortaya çıktı

Bursa Uludağ Üniversitesinden (BUÜ) yapılan açıklamaya göre, Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde Ortopedi Uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Ahmet Ümit Sabancı'nın virüsleri öldüren solüsyonu, yeni bir çalışmaya dahil edildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, solüsyonun transgenik (gen aktarımlı) farelerde zatürreyi (pnömoni) de engellediği tespit edildi.

Projeye, BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Özakın, Tıbbi Genetik ve Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atıl Bişgin ve Öğretim Görevlisi Dr. Perihan Erkan Alkan, bilimsel katkıda bulundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sabancı, solüsyonun Kovid-19'u 1 dakika içinde inaktive ettiğinin tespit edildiğini hatırlattı.

TÜBİTAK tarafından yapılan çalışmalarda, transgenik farelere günde bir doz olmak üzere, buruna sprey uygulaması yapıldığını anlatan Sabancı, şöyle devam etti:

"12 saat sonra buruna SARS Cov-2 virüsü bulaştırıldı. Üç gün yapılan uygulamanın ardından 7 gün beklendi ve 10. günde kontrol grubundaki farelerin tamamı pnömoni olmasına rağmen solüsyon kullanan gruptaki farelerin pnömoni olmadığı, hem burun mukozasında hem de akciğer dokularından alınan örneklerde gösterildi. Yapılan çalışmaların sonucu, International Journal of Nanomedicine dergisi tarafından yayınlandı. Solüsyonlara NOHAL solüsyonu adını verdik."

BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özakın da şunları kaydetti:

"Nazal sprey formunun Kovid-19 tanısı almış, 18-65 yaş arası bireylerde kullanılmasına yönelik klinik çalışma hazırlıkları yapılmaktadır. Etik kurul onayı alınan çalışmanın 3 gruba ayrılmış 450 hasta üzerinde yapılması planlanmıştır. Yeni Kovid-19 olmuş hastalar üzerinde yapılacak çalışmalarda, spreyin hastalığın seyrini hafifletmesi ve pnömoni olma olasılığını azaltması beklenmektedir. Günde 6 kere sprey uygulamasıyla burun mukozasındaki virüs miktarının azaltılarak, akciğerlere virüs geçişinin engelleneceği düşünülmektedir. Aynı zamanda oral yoldan bulaşı engellemek amacıyla kullanımı düşünülen solüsyonun özellikle okul çağı çocukları ve aşı olamayan yaş grubu bireylerde Kovid-19'un klinik seyrinin hafifletilmesini sağlamak amacıyla ileri dönemde yapılmak üzere klinik çalışmalar da planlanmaktadır."

Öte yandan, geliştirilen nanoteknolojik solüsyonların medikal alanların yanı sıra tarım ve hayvancılık alanlarında pek çok faydalı etkisinin de ortaya koyulduğunu belirtildi.