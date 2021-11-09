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COVID-19'a karşı yeni antikor kokteyli: Bulaşma riskini yüzde 81.6 azaltıyor
Corona virüsü salgınına karşı antikor kokteyli geliştiren Regeneron isimli şirket test sonuçlarını açıkladı.
COVID-19'a karşı yeni antikor kokteyli: Bulaşma riskini yüzde 81.6 azaltıyor
09 Kasım 2021 11:12 - Sozcu.com.tr
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ABD merkezli biyoteknoloji ve ilaç şirketi Regeneron Pharmaceuticals, bugün bir açıklama yaparak bilim ve sağlık dünyasını heyecanlandırdı.

2019’un son haftalarından itibaren küresel bir kriz halini alan corona virüsü salgınına karşı bir antikor kokteyli geliştirdiklerini açıklayan şirket, tek dozluk bu ilacın uzun vadeli koruma sağladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, tek dozluk antikor kokteylinin Covid-19 bulaşma riskini yüzde 81.6 oranında azalttığı belirlendi.

Tek doz 8 ay koruma sağlıyor

Yetkililer üçüncü klinik testinin sonuçlarını açıklarken tek biz dozun iki ile sekiz ay koruma sağladığının da altını çizdi.

Şirketin REGEN-COV ismini verdiği tek dozluk antikor testinin uzun vadeli bağışıklık yarattığını açıklayan ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri destekli Covid Engelleme Ağı’nı yöneten Myron Cohen, “Bu antikor kokteyli bağışıklık sistemi zayıf olan ve aşıya iyi tepki veremeyenler için çok önemli” dedi.

8 ay süren araştırma sürecinde bu antikor kokteylini alanlardan tek bir kişinin bile hastaneye kaldırılmadığı belirtildi. Plasebo verilen grupta ise 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

regeneron antikor kokteyli coronavirus salgini ilac

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