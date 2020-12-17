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COVID-19'a yakalananlarda kalp krizi ve felç riski 12 kat fazla: Her 10 kişiden biri uzun COVID yaşıyor
İngiltere’de Ulusal İstatistik Bürosu (ONS), Covid-19’u yenen her 10 kişiden birinin 3 ay sonra yorgunluk, öksürük, baş, ağrısı gibi semptomlar yaşamaya devam ettiğini açıkladı. Kuruluş, ayrıca Covid-19 geçirmeyen hastalara kıyasla koronavirüse yakalanan kişilerde kalp krizi ve felç oranlarının 12 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu
COVID-19'a yakalananlarda kalp krizi ve felç riski 12 kat fazla: Her 10 kişiden biri uzun COVID yaşıyor
17 Aralık 2020 17:38 - NTV
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İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu (ONS), tarafından yayımlanan “uzun Covid” raporunda,  Covid-19’u yenen her  on kişiden birinin hastalığı yendikten üç ay sonra kalıcı semptomlar yaşadığı ortaya konuldu.

Buna göre koronavirüsten kurtulan  İngilizlerin yüzde 9, 9'u 12 hafta sonra, yüzde 21'i ise beş hafta sonra hastalığın hala hastalığın kalıcı semptomlarından muzdarip olduğunu açıkladı. 

KALP KRİZİ VE FELÇ ORANI 12 KAT DAHA YÜKSEK

ONS rakamları ayrıca, Covid-19 geçirmeyen hastalara kıyasla koronavirüse yakalanan kişilerde kalp krizi ve felç oranlarının 12 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

UZUN COVİD NEDİR?

Yeni tip koronavirüsten (Covid-19) iyileşen binlerce insan, aylar sonra günlük hayatına dönmesini zorlaştıran semptomlarla mücadele etmeye devam ediyor. Hastaların, kronik yorgunluk ve bilişsel problemlerin birçok semptomunu bildirmesiyle oluşan durum "uzun süreli Covid" olarak adlandırılıyor.

Uzun süreli Covid-19 semptomları arasında “yorgunluk”, “saç kaybı”, “kalp ritmi bozukluğu”, “bilişsel problemler”, “baş ağrısı”, ” kas ağrısı”, “nefes almada güçlük”, “odaklanma problemi”, “üşüme ve titreme”, “uykusuzluk”, “halüsinasyon görme”, “ishal” ve “yüksek ateş” gibi semptomlar yer alıyor.

Araştırmacılar, bu semptomların, organlara, bağışıklık sistemine ve sinir sistemlerine verilen hasar nedeniyle corona virüsün 'sonradan etkileri' olduğuna inanıyor. Diğer taraftan doktorlar bu durumu, ilk enfeksiyondan on yıldan daha uzun bir süre sonra gelişebilen, yeterince anlaşılamayan bir durum olan polio sonrası sendroma benzetiyor.

HER YAŞTAN KİŞİ RİSK ALTINDA OLABİLİR

Bununla birlikte, dünyada uzun süreli Covid’den kaç kişinin etkinlendiğini net olarak bilinmiyor, ancak uzmanlar bunun İngiltere’de 500 bine kadar çıkabileceğini söyledi. 

Sağlık Bakanı Matt Hancock geçen ay Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (NHS)  uzun Covid'den muzdarip olanlara yardım etmek için 40 mini hastane kuracağını açıkladı.

Hancock, “sadece en yaşlı ve en savunmasız olanlara değil, her yaştan herhangi bir geçmişe sahip herkesin” uzun süreli Covid riskine sahip olduğunu söylemişti.
 

Anahtar Kelimeler:

uzun covid ons covid-19 nhs yeni tip koronavirus

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