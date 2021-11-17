COVID-19'a yakalanmak, tüp bebek tedavilerini olumsuz etkiliyor

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tüp bebek tedavilerinde Kovid-19 geçiren kadınların yumurta cevabında azalma, embriyo gelişiminde yavaşlama, erkek hastaların ise sperm sayılarında belirgin oranda düşme görüldüğünü bildirdi.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Pabuçcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un tedavi ile bebek sahibi olmak isteyen kişiler üzerindeki etkilerine ilişkin elde edilen yeni bulguları paylaştı.

Bu konunun, uluslararası ve ulusal çapta alanında uzman 154 bilimsel konuşmacının katılımıyla kısa süre önce Antalya'da düzenlenen 8. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi'nde detaylı şekilde ele alındığını bildiren Pabuçcu, kongredeki bilim insanlarının Kovid-19'un doğurganlık üzerinde olumsuz etkilerinin bulunduğuna yönelik fikir birliğine vardığını vurguladı.

Prof. Dr. Pabuçcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüp bebek tedavisine başlamadan önce Kovid-19 geçiren hastalarda, kadınlarda yumurta cevabında azalma, embriyo gelişiminde yavaşlama, fertilizasyon dediğimiz döllenme ve gebeliğin tutunmasında daha düşük oranlar görülmeye başladı. Kovid-19 geçiren erkek hastaların ise sperm sayılarında belirgin oranda düşme görüldü. Bunun için ileri çalışmalara ihtiyaç var ama ilk gözlemler bu şekilde. Bu nedenle tüp bebek tedavi programına başlayacak tüm çiftlerin öncelikle Kovid-19 aşılarını olması büyük önem taşıyor."

Kesin bulgular için kontrollü çalışmalara ihtiyaç var

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tüp bebek tedavilerini yürüttükleri merkezde de bu yönde bulgulara ulaşıldığını aktararak, "Bizim de klinik gözlemlerimize göre, özellikle Kovid-19 geçiren erkeklerin sperm sayılarında inanılmaz düşüklük oluyor. Hem sayı hem de hareket anlamında." dedi.

Kesin bulgular için kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğunun altını çizen Pabuçcu, şunları kaydetti:

"Örneğin, ocak ayında tedaviye başladığımız bir çift, şubat veya mart ayında Kovid-19 geçiriyor. Nekahet döneminden sonra haziran, temmuz ayı gibi tekrar tedavi için geldiklerinde yaptığımız kontrollerde özellikle erkek spermlerinde düşük sayılar tespit ediyoruz. Tabii ki bu ispat edilmiş bir şey değil, belki de birkaç ay sonra düzelecek. Fakat erken gözlemlerimiz bu yönde. Oran vermek için çok erken ama mesela kadının yaşı 40'ın üzerinde değilse tüp bebek tedavisine bir süre bekledikten sonra başlamak daha doğru geliyor."

Papuçcu, Kovid-19'u hafif veya ağır geçirmenin yarattığı etkilere yönelik, "Ağır geçirenlerde oluşan sistemik rahatsızlıklardan üreme organları ve hücreleri de nasibini alıyor." ifadesini kullandı.

"Hamilelerin Kovid-19'a karşı mutlaka aşılanmaları gerekiyor"

Kovid-19'un aşı olmayan hamilelerde ciddi komplikasyonlara neden olabildiğini anımsatan Pabuçcu, hastalığın erken doğum riskini 7-10 misli artırdığını, anne veya bebek ölümlerine yol açabildiğini anlattı.

Pabuçcu, "Gebe kalmış ve henüz aşısını olmamış kişilerin de gebeliğin 12. haftasından sonra Kovid-19'a karşı mutlaka aşılanması gerekiyor. Biz tedbiren 12. hafta diyoruz ama İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre, gebeliğin ilk 12 haftasında da aşı olmalarının hiçbir yan etkisi yok." diye konuştu.