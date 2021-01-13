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COVID-19'a yenik düşen ambulans şoförü sevenlerini yasa boğdu
Trabzon'un Of ilçesinde koronavirüs nedeni ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ambulans şoförü Nebi Mehmet Efendioğlu (57), gözyaşları arasında ebediyete uğurlandı.
COVID-19'a yenik düşen ambulans şoförü sevenlerini yasa boğdu
13 Ocak 2021 14:04 - DHA
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Trabzon Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne bağlı olarak Of ilçesi 2 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda görevli ambulans şoförü Nebi Mehmet Efendioğlu, bir süre önce koronavirüs teşhisiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Ancak Efendioğlu, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.

Efendioğlu için öğle vakti ilçenin Uğurlu Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Ailesinin gözyaşlarını tutamadığı cenazede anne Cevriye Efendioğlu’nun ağıtları yürek yaktı. Eşi Emine Efendioğlu’nu ise yakınları teselli etmeye çalıştı. Efendioğlu kılınan namazın ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus nebi mehmet efendioglu cenaze

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