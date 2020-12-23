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COVID-19'a yenik düşen doktorun acı hikayesi yürekleri sızlattı
COVID-19'a yenilen doktor Vedat Gök'ün ölümünün ardından ortaya çıkan hayat hikayesi yürekleri sızlattı. Zonguldak'ta 14 kardeşin en küçüklerinden biri olan doktor Gök, küçük yaşta 13 kardeşini, doktorluğu kazandığında da babasını kaybettiği öğrenildi
COVID-19'a yenik düşen doktorun acı hikayesi yürekleri sızlattı
23 Aralık 2020 15:10 - İHA
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Kastamonu Özel Anadolu Hastanesinde Radyoloji uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Vedat Gök, bir süre önce yakalandığını koronavirüs nedeni ile çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken sağlık durumu ağırlaşan Dr. Gök, sevk edildiği Ankara'da hayatını kaybetti.

Kastamonu'da korona virüsten ölen ilk sağlık çalışanı olan Vedat Gök'ün ardından dram çıktı. 14 kardeşten 11'incisi olan doktor Gök'ün 13 kardeşini birden küçük yaşta kaybettiği ortaya çıktı. Vedat Gök'ün diğer kardeşlerinin 1.5 ila 3 yaş arası ateşli hastalıklar sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

"13 kardeşini kaybetti, tek çocuktu"

Vedat Gök'ün teyzesi Hacer Yazgan; şu ifadeleri kullandı:

"Vedat 14 kardeşti. 11 kardeşi Vedat doğmadan önce 2 kardeşi de Vedat doğduktan sonra öldü. Aralarında bir tek Vedat yaşadı. Babası doktora götürdü. Küçük yaşta Vedat'ın kalbinde delik olduğu söylendi. Lise yaşına kadar emin olmak sürekli doktora götürdü. Doktorlar bir şey yok deyince ondan sonra hayatına devam etti. Liseden sonra üniversitede doktorluğu kazandı. Çok temiz, sakin, kimsenin olayına karışmayan biriydi. Bir taneydi ama şımarık bir çocuk değildi. Tek çocuktu. Doktorluğu kazanınca babasını kanser hastalığından dolayı kaybetti. Doktorluğu kazanınca Sivas, Tokat ve Çaycuma'da görev yaptı. Yaklaşık 7-8 senedir Kastamonu'daydı." 

"Vedat'a akıl danışıyorduk"

Koronavirüs sürecinde yeğenine akıl danıştıklarını anlatan Hacer Yazgan, yeğeni Vedat Gök'ün de hasta olduğu haberini alınca üzüldüklerini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz O'na akıl danışıyorduk. Amcamın kızı koronavirüs olmuştu. O da bize bol su içsin, şunu yapsın falan diye yol gösteriyordu. Sonra bir haber geldi. Hasta olduğunu söylediler. Telefonla aradık ama başkası çıkıyordu. Kendisiyle görüşemedik. Gelini aradım. Vedat'ın koronavirüs olduğunu söyledi. Evde 1 hafta yatmış. Ateşi çıkmış. Evde annesi ve çocukları olduğu için hastaneye gitmiş. Sonra çok kötü olmuş. Hastanede doktorlar bakmış. Çok kötü olunca komaya girince Ankara'ya götürmüşler. Ankara'da vefat etti. Üç çocuğu vardı. İki erkek bir kızı vardı. Çocuğunun biri bu sene doktorluğu kazandı. Kızı İstanbul'da mimarlığı okuyor. Bir çocuğu da lise son sınıfta okuyor. Çocukları da çok terbiyeli. çok üzgünüz."

Uzman doktor koronavirüs hastalığından hayatını kaybetti

Korona virüsten ölen Vedat Gök'ün bir çocuğunun da bu yıl doktorluğu kazandığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

uzman dr vedat gok koronavirus

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