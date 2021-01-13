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COVID-19'da genetik ve immünolojik nedenlerin sıralandığı iki makale Science Dergisinde yayımlandı
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr Zerrin Orbak’ın da yer aldığı araştırma ekibinin, dünyayı etkisi altına alan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen COVID-19 hastalarının genetik ve immünolojik nedenlerini sıraladıkları iki makale Science dergisinde yayımlandı ve çalışma Nature tarafından 2020’nin ilk 10 araştırmasından biri olarak seçildi
COVID-19'da genetik ve immünolojik nedenlerin sıralandığı iki makale Science Dergisinde yayımlandı

Prof. Dr. Zerrin Orbak

13 Ocak 2021 17:26 - İHA
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Dünya genelinde 50 genetik araştırmacıdan kurulan COVID İnsan Genetiği Konsorsiyumu ile COVID Klinisyen Grubunun birlikte yaptıkları uluslararası çok merkezli bu iki çalışmada 650 ağır Covid-19 hastası ile hastalığı asemptomatik veya hafif geçiren 530 hasta genetik açıdan değerlendirildi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zerrin Orbak da takip ettiği ağır seyirli COVID-19 hastalarına yönelik çalışmalarıyla dergide yer aldı.

Araştırmada, ağır COVID-19 hastalarının yüzde 10'undan fazlasında antikorlarının virüsü değil, bağışıklık sisteminin kendisini hedef aldığının ortaya konulduğunu aktaran Prof. Dr. Orbak, yine hastalığı ağır geçirenlerde vücudu virüslerden koruyan ve tip I interferon olarak adlandırılan molekülün bulunmadığının tespit edildiğini söyledi.

Çalışmada ağır COVID-19 hastalarının yaklaşık yüzde 4'ünde doğuştan genetik mutasyonların olduğuna dikkat çektiklerini aktaran Orbak, Atatürk Üniversitesi bünyesinde böylesine önemli bir çalışmayı hayata geçirmiş olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Rektör Çomaklı: “Salgının ilk Gününden İtibaren Çalışmalara Başladık”

Salgın haberini ilk aldıkları andan itibaren yoğun bir araştırma ve geliştirme sürecine girdiklerini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ilk günden sonra hem aşı çalışmasına yoğunlaştıklarını hem de hastalığı bütün detaylarıyla araştırmaya başladıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığının desteklediği projeler arasında yer alan aşı çalışmalarında oldukça mesafe kat ettiklerini belirten Rektör Çomaklı, bir yandan da Araştırma Hastanesinde hastalığın tespiti ve tedavisi noktasında başarılı adımlar atıldığına dikkat çekti.

Bu doğrultuda Atatürk Üniversitesi bünyesinde hastalığın nedenlerine yönelik yapılan çalışmaların dünyanın en prestijli bilimsel dergilerinden olan Science’da yayımlanmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Çomaklı, çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Zerrin Orbak nezdinde araştırma ekibini kutlayarak başarılar diledi

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