COVID-19'da hiçbir mutasyon, virüsü daha bulaşıcı hale getirmedi

İngiltere’de yer alan London College ve Oxford üniversitelerinden bilim insanları, yaygın bir teoriyi çürüten yeni bir araştıma gerçekleştirdi. 99 ülkeden 46 bin 723'ten fazla Covid-19 vakasını değerlendiren bilim insanları mutasyonların nasıl ortaya çıktığını ve virüsün bulaşıcılığını değiştirip değiştirmediğini değerlendirdi.



13 BİN MUTASYONUN HİÇBİRİ CORONA VİRÜSÜ DAHA BULAŞICI HALE GETİRMEDİ

Bilim insanları, Covid-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'nin toplam 12 bin 706 mutasyonunu tespit ettiklerini ve hiçbirinin onu daha bulaşıcı hale getirmediğini belirtti. Araştırmacılar, buna dünyada yaygın olarak görülen 614G mutasyonun da dahil olduğunu belirtti.



ABD'Lİ ARAŞTIRMACILAR TERSİNİ İDDİA ETMİŞTİ

New York Times, önceki gün yayımlanan haberinde, küresel olarak yapılan çalışmaların bulgularına dayanarak 614G adlı mutasyonu salgının günümüzde durdurulamaz hale gelmesinin sorumlusu olarak göstermişti.



ABD Enerji Bakanlığına bağlı Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar, Mayıs ayında 614G insanları daha etkili bir şekilde enfekte etme kabiliyetine sahip olduğunu savundu. ABD’nin Arizona eyaletindeki Bulaşıcı Genomiklerin Analiz Enstitüsünden David Engelthaler, 614G ile virüsün genomundaki hassas değişikliğin dev bir dalgalanma etkisi yarattığını belirtti.



614G'NİN YAYGIN OLMASININ NEDENİ

Ancak, corona virüsün mutasyonların genetik ağacını ortaya çıkan İngiliz araştırmacılar, 614G’nin virüsü daha bulaştırıcı hale getirdiğine dair hiçbir kanıtın olmadığını belirterek, ABD’li araştırmacıların iddialarıı reddetti. London College Üniversitesi ekibi, ABD'lilerin çalışmalarının laboratuvar koşullarında yapıldığını ve virüsün canlı örneklerinin incelemediği belirtildi. London College Üniversitesi, 614G’nin dünyada hakim olmasının nedeninin onun özel yapısından kaynaklanmadığı, şans eseri baskın hale geldiğine inandıklarını açıkladı. Yani, 614G'nin daha bulaşıcı olduğu için değil, pandeminin ilk günlerinde dünya çapında taşınan erken bir mutasyon olması nedeniyle bu kadar yaygın hale geldiğini söyledi.

KOVİD-19'U PANDEMİYE DÖNÜŞTÜREN MUTASYON

MUTASYONLAR 3 ŞEKİLDE GERÇEKLEŞİYOR

Öte yandan, Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışma, corona virüslerdeki mutasyonların üç farklı şekilde gelişebileceğini açıklıyor; virüs insan vücudunda çoğalırken kopyalama hatalarından kaynaklanan hatalar, aynı hücreyi enfekte eden diğer virüslerle etkileşimler yoluyla ve konak canlının veya bir kişinin kendi bağışıklık sistemi tarafından tetiklenen değişiklikler.

Araştırmacılar, SARS-CoV-2'deki çoğu mutasyonun ikincisinden kaynaklandığını keşfetti. UCL Genetik Enstitüsü'nden Lucy van Dorp, 'Neyse ki, bu mutasyonların hiçbirinin Covid-19'u daha bulaşıcı hale getirmediğini gördük, ancak tetikte kalmalı ve özellikle aşılar geliştikçe yeni mutasyonları izlemeye devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

MUTASYONLAR VİRÜS ÜZERİNDE NÖTR BİR ETKİYE SAHİP: VİRÜSÜN YAYILMASINI ENGELLEMİYOR YA DA HIZLANDIRMIYOR

Bununla birlikte, bilim insanları, virüsün evrim ağacının bir modellemesine dayanarak, yaygın mutasyonların hiçbirinin virüsün bulaşabilirliğini artırdığına dair herhangi bir kanıt bulamadıklarını söyledi. En yaygın mutasyonların virüs üzerinde nötr bir etkiye sahip olduğunu belirten araştırmacılar, mutasyonun virüsün yayılma kabiliyetini engellemediğini ancak geliştirmediğini vurguladı.

ÜLKELER ARASI ZİYARETLER 614G'Yİ DÜNYADA HAKİM KILDI

Profesör Francois Balloux ve Dr. Lucy van Dorp, D614G'nin nasıl bu kadar baskın hale geldiğini açıklamak için şu ifadeleri kullandı:

“Örneklenen ilk genomlar çoğunlukla 614D tipindeydi, ancak Çin'deki ilk raporlarda Ocak atından bu yana 614G’nin daha aktif olduğunu gördük. İngiltere veya ABD gibi yerlerde 614G varyantının sıklığındaki artış, büyük ölçüde demografik süreçlerden kaynaklanıyor olabilir.