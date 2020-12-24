COVID-19'da yeni bir tür daha: Mutant COVID bu kez Nijerya'da kendini gösterdi

İngiltere ve Güney Afrika'nın ardından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir türünün daha Nijerya'da keşfedildiği ileri sürüldü

24 Aralık 2020 14:42 - TGRT