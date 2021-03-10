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COVID-19'dan hastaneye kaldırılanların vücut kitle indeksi verileri, hastalığın 'şiddet' profilini oluşturdu
ABD'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bir açıklama yaparak vücut kitle endeksi ile koronavirüsünün hastalardaki şiddeti ile ilgili çarpıcı bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
COVID-19'dan hastaneye kaldırılanların vücut kitle indeksi verileri, hastalığın 'şiddet' profilini oluşturdu
10 Mart 2021 11:13 - Sözcü
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ABD’nin önde gelen kamu kuruluşlarından CDC bir rapor hazırlayarak koronavirüsü sebebiyle hastaneye kaldırılanların profilini çıkardı.

Mart 2020’den Aralık 2020’ye kadar hastaneye kaldırılan 148,494 ABD vatandaşının verilerini inceleyen yetkililer, koronavirüsü sebebiyle hastaneye kaldırılanların yüzde 78’inin obezite ya da aşırı kilo sorunu yaşadığını duyurdu.

Sözcü'de yer alan habere göre, yetkililer obezitenin hastalığın ağır geçmesine sebebiyet verdiğini duyururken, COVID-19’un etkisini de artırarak komplikasyon riskini yükselttiğini açıkladı.

RİSK DAHA YÜKSEK

Yapılan araştırmada yaşın da koronavirüsü hastaları için önemli bir kriter  olduğu belirtilirken vücut kitle endeksi olarak da bilinen BMI değerlerinin önemine dikkat çekildi. Boy ve kilo arasındaki orana göre ölçülen vücut kitle endeksine aşırı zayıf ya da aşırı kilolu olanların riskinin arttığı belirtildi.

Araştırmada, şu ifadeler kullanıldı:

“Vücut kitle indeksi aşırı oranlarda olanların hastaneye kaldırılma, yoğun bakımda kalma ya da ölme oranları değerleri orta seviyede olanlara göre daha yüksek.”

CDC’nin araştırmasında vücut kitle indeksi 18.5’un altında olanların da risk altında olduğu belirtildi. Yetkililer düşük vücut kitle indeksinin yüksek vücut kitle indeksine oranla daha büyük bir risk oluşturduğu belirtildi.

Araştırmada, “Aşırı zayıf hastaların hastaneye yatma oranı ve yoğun bakımda kalma oranı obez bireylere göre daha yüksek. Bu insanların COVID-19’dan ölme oranı obez bireylerden daha yüksek” ifadesi kullanıldı.

VÜCUT KİTLE ENDEKSİ NASIL HESAPLANIR?

Boyunuzu kilonuza oranlama işlemine VKİ yani vücut kitle indeksi denir. Kilonuzun bu sağlıklı değer düzeyinde olup olmadığını anlamak için VKİ hesaplaması yapmanız gerekir. Bu işlemi yapabilmek için ise bir yöntem bulunmaktadır.

Vücut kitle indeksi (VKİ) = Vücut ağırlığı (kg) / boy uzunluğunun karesi
İdeal kilo = Ulaşılmak istenen VKİ değeri x boy uzunluğunun karesi
Örnek ideal kilo = 24 x (1,60×1.60) = 61,4 kg

19‐24 yaş arasındaki yetişkinler için VKİ ve vücut ağırlığı değerlerini gösteren tablo şöyle:

– 19‐24 yaş arası erkek‐kadın 20,0‐24,9 normal kilo
– 25.0‐29,9 hafif şişman
– 30.0‐34,9 şişman
– 35.0‐44,9 dikkat edilmeli
– 45.0‐49,9 aşırı şişman
– 50 ve üstü morbid (ölümcül) şişman sayılır.

Yaş ilerledikçe doğal olarak VKİ'de artış olabilir. 19‐24 yaşları arasında arzu edilen VKİ'nin yaş ilerledikçe bir miktar artması normal kabul edilir ve 65 yaşın üzerinde 24‐29 arasındaki VKİ'nin uygun olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:

cdc koronavirus obezite vucut kitle indeksi ideal kilo

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