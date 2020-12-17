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COVID-19'dan ölenlerin cenazelerinin yüksek fiyatla yıkandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerinin, dışarıdan gelen bazı kişiler tarafından yüksek ücretlerle yıkandığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı
COVID-19'dan ölenlerin cenazelerinin yüksek fiyatla yıkandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı
17 Aralık 2020 09:20 - İHA
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Edremit Devlet Hastanesi morgu gasilhanesinde, bazı kişilerin görevli olmadıkları halde Covid-19 nedeni ile hayatını kaybeden kişilerin cenazelerini yüksek fiyatlar isteyerek yıkadıkları ve vatandaşlardan para talep ettikleri iddiaları üzerine Edremit Kaymakamlığı harekete geçti.

İddiaların ortaya atılmasının ardından Edremit Kaymakamlığı, Balıkesir Valiliğinin bilgisi dahilinde soruşturma başlattı. Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal da iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: 

"Konu henüz net değil, araştırıyoruz. Arkadaşlarımız konuyu titizlik ile inceleyecek." 

Anahtar Kelimeler:

edremit devlet hastanesi gasilhane covid-19 cenaze sorusturma

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