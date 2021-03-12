Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
COVID-19'dan vefat eden radyoloji uzmanının adı Isparta Şehir Hastanesinde yaşatılacak
Isparta Şehir Hastanesinde geçen yıl aralık ayında koronavirüse yakalanan ve son testi negatif çıktıktan sonra rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Radyoloji Uzmanı Dr. Serdal Gül'ün (50) adı, çalıştığı hastanenin radyoloji ünitesine verildi
COVID-19'dan vefat eden radyoloji uzmanının adı Isparta Şehir Hastanesinde yaşatılacak
12 Mart 2021 16:49 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında başta koronavirüs salgınıyla mücadele olmak üzere toplum sağlığını korumak amacıyla canla başla çalışan sağlık çalışanlarıyla Isparta Şehir Hastanesinde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Vali Seymenoğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ederek anlamlı bir de açılış gerçekleştirdi.

ADI, ÜNİTEYE VERİLDİ

Geçen yıl aralık ayında hayatını kaybeden Isparta Şehir Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Serdal Gül'ün adı, görev yaptığı bölümde yaşatılacak. Vali Seymenoğlu, Uzman Dr. Serdal Gül'ün eşi Fulya Gül ile birlikte 'Uzman Dr. Serdal Gül Radyoloji Ünitesi'nin açılışını yaptı.

23 yıl boyunca Isparta Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesinde görev yapan Dr. Gül için eşi Fulya Gül'e yeniden taziyelerini ileten Vali Seymenoğlu, sağlık çalışanlarının sadece salgın döneminde değil, her dönemde insanların sağlığı için fedakarca görev yaptıklarını dile getirdi. Seymenoğlu, şöyle konuştu:

“Serdar Hocamıza Allah gani gani rahmet eylesin. Onun ismini, hatırasını yaşatabilmek için Sağlık İl Müdürlüğümüz ve baştabipliğimiz sizlerin de onayı dahilinde radyoloji bölümüne ismini vermişler, biz de sizlerle birlik olabilmek adına koşa koşa geldik. Benim için de büyük bir onur olacak. Bu vesileyle Serdar Beye Allah'tan rahmet diliyorum, sizlere sabırlar diliyorum. Bu duygularla tüm şehir hastanesi personeline çok çok teşekkür ediyorum. Tüm sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Açılışın ardından Vali Seymenoğlu, Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin'e sağlık çalışanları adına Türk bayrağı şilti takdim etti.

Vali Seymenoğlu, ayrıca 37 yıl Isparta'ya hizmet ederek emekli olan Psikiyatrist Dr. Hasan Hüseyin Balcı'ya teşekkür plaketi takdim ederek, emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diledi.

Anahtar Kelimeler:

14 mart tip bayrami koronavirus isparta valisi isparta sehir hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.