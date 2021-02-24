COVID-19'u yenen Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç taburcu edildi

Oruç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Allah'a şükürler olsun, hastanedeki tedavi sürecim bitti, taburcu oldum. Tedavimde her türlü özveriyi gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza, dualarını esirgemeyen, maddi manevi yanımızda olan, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan dostlarımıza çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız."