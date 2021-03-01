Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
COVID-19'u yüzde 99,9 yok eden dezenfekte cihazı 4 ülkeye ihraç edildi
Van’da İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği korona virüsü 99,9 yok eden ortam dezenfekte cihazı 4 ülkeye ihraç edildi
COVID-19'u yüzde 99,9 yok eden dezenfekte cihazı 4 ülkeye ihraç edildi
01 Mart 2021 16:12 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Van İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) İran asıllı Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, nano ve plazma teknolojisinden yararlanarak havadaki virüs, bakteri ve kötü kokuları yok etmek üzere bir cihaz geliştirdi. Koronavirüsün tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına aldığı ilk günlerde hava dezenfekte cihazını üreten Dr. Fojlaley, daha sonra cihazın test aşamalarını gerçekleştirdi. Cihaz, en son İngiltere ve ardından da Dubai gibi ülkelerdeki akredite olan laboratuvarda direkt korona virüs üzerinden test edilmişti. Plazma teknolojisiyle çalışan cihazın testini gerçekleştiren laboratuvarlar; cihazın korona virüsün yanı sıra, havadaki bakterileri de yüzde 99,9 oranında yok ettiğini rapor etti.

İhracatta hedef ‘Amerika’

ISO 9001, ISO 13485 ve CE belgeleri bulunan cihazın seri üretimine de başlayan Dr. Fojlaley, cihazı şu ana kadar İngiltere, Hollanda, İsveç ve İran’a ihraç etti. Fojlaley, cihazı Avrupa ülkelerin yanı sıra Amerika’ya da ihraç etmeyi hedefliyor.

“Taleplerin çoğunluğu ise Avrupa’dan geldi”

İHA muhabirine konuşan Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, cihazın plazma teknolojisiyle çalıştığını anımsattı. Cihazın hava ve yüzeydeki tüm bakteri yok ettiğini ifade eden Dr. Fojlaley, şu değerlendirmeyi yaptı:

İlk olarak Türkiye, daha sonra da İngiltere’deki akredite laboratuvarlarında direkt korona ve influenza virüsleri üzerinde denetim yapıldı. Cihaza onay geldikten sonra talepler de artmaya başladı. Taleplerin çoğunluğu ise Avrupa’dan geldi. Özellikle İngiltere, Hollanda, İsveç ülkelerinden talep oldu. Bu ülkelere ihracatını da yaptık. İran İslam Cumhuriyeti’ne çok sayıda ihracatımız oldu. İran’ın Sağlık Bakanlığından da onay alındı. Cihaza Dubai’deki akredite laboratuvarından da bakteri denetimi yapıldı ve oylandı.”

Şu an hedeflerinin cihazı Amerika’ya da ihraç etmek olduğunu dile getiren Fojlaley, bunun için de özel bir tasarı yapacaklarını söyledi. Fojlaley, bu hedeflerini de yakın zamanda gerçekleştireceklerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

virus bakteri koronavirus dezenfekte van is gelistirme merkezi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.