COVID-19'un İngiltere varyantı, kedi ve köpeklerde kalp sağlığı sorunlarına yol açıyor

İngiliz bilim insanları, ülkede B117 varyantının yayılımı ile kedi ve köpeklerdeki kalp hastalıklarının arasında bir bağlantı bulduklarını açıkladı. Salgının ikinci dalgası sırasında Buckinghamshire kentindeki Ralph Hayvan Hastalıkları Araştırma Merkezine (RVRC) miyokardit (kalp kası iltihabı) ile başvuran evcil hayvanlarda artıştan sonra, veterinerler durumdan endişelendiklerini belirterek, yaptıkları çalışmalar sonucunda B117 varyantının bu durumdan sorumlu olabileceğini gördüklerini belirtti.

Araştırmayı yöneten Luca Ferasin, şu açıklamaları yaptı:

"Gereksiz yere panik yaratmak istemiyoruz. Öncelikle corona virüsün evcil hayvanlardan insana dair geçtiğine dair bir kanıt yok, insanlardan onlara bulaştığını düşünüyoruz. Veterinerler, potansiyel bir Covid enfeksiyonu vakasından şüpheleniyorlarsa hayvanı test etmeye başlayabilmeleri için bunun farkında olmaları gerekir.”

TÜRKİYE DE DAHİL OLMAK ÜZERE 85'İ AŞKIN ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

Yüksek derecede bulaşıcı B117 varyantı ilk olarak Aralık ayında Kent'te tespit edildi ve hızla İngiltere’deki baskın varyant haline geldi ve ülkedeki vakaların yaklaşık yüzde 95'ini oluşturdu. Mutasyonlu virüs, ayrıca dünya çapında Türkiye de dahil olmak üzere en az 85 başka ülkede tespit edildi.

COVİD-19'UN HAYVANLARDA CİDDİ SEMPTOMLARA NEDEN OLABİLECEĞİ İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Bununla birlikte, kedi ve köpeklerin corona virüs ile enfekte olabileceği daha önce de biliniyordu. Ancak hayvanlarda genellikle burun akıntısı, öksürmw , hapşırma veya konjunktivit gibi solunum yolu semptomları ortaya çıkıyor ve bir süre sonra hastalığı atlatıyorlardı. Buckinghamshire'daki vakalar, B117 varyantı ile belgelenen ilk hayvan enfeksiyonları arasında yer aldı ve ilk defa onlarda virüsün ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği görüldü.

Aralık ve Şubat ayları arasında Ferasin ve meslektaşları, miyokardit ile RVRC'ye kabul edilen kedi ve köpeklerin oranında bir artış olduğunu fark etti. Vaka sayısı çok büyük değildi (toplamda sadece 18), ancak hayvan hastanesinin yılın bu zamanında normalde göreceği sayısının yaklaşık 10 katıydı.

Araştırmacılar, hayvanların uyuşukluk, iştahsızlık, hızlı nefes alma veya nefes darlığı ve ciddi yaşamı tehdit eden aritmi (düzensiz kalp atışı) dahil olmak üzere kalp yetmezliğini düşündüren semptomlar geliştirdikten sonra hastaneye sevk edildiklerini söyledi. Vakaların ikisi bayılma olaylarını içeriyordu. Daha ileri testler ise onların miyokardit olduğunu ortaya çıkardı.

İNSANLARDAKİ B117 VAKALARI ARTIŞI ARASINDA PARALELLİK

Bununla birlikte, evcil hayvan vakalarındaki bu artış, o sırada B117 varyantı ile enfekte olan insanlardaki artış ve zaman çizelgesi ile büyük bir paralellik gösterdi. Ayrıca, miyokardit vakalarının çoğunda, sahibinin evcil hayvanın hastalanmasından üç ile altı hafta önce Covid-19 için pozitif test edildiği görüldü. Evcil hayvanların çoğu da corona virüs testinde pozitif çıktı.

"VETERİNERLER İLE DERHAL İLETİŞİME GEÇİLMELİ"

Ferasin, sonunda yoğun bakıma yatırılması gereken bir kedi dışında, tüm hayvanların tıbbi tedaviden sonra iyileştiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Ferasin, bu aşamada, B117 varyantı ile enfekte olmuş hayvanların ne kadarının bu kalp problemlerini geliştirebileceğini söylemenin imkansız olduğunu belirterek, “Biz biraz temkinliyiz. Çünkü hastanemizde sadece kalp hastalarını ve kritik durumda olanları görüyoruz. Benim tavsiyem, eğer insanlar hayvanlarında bir sorun olduğundan şüphelenirlerse, veterinerleriyle derhal iletişime geçmeleri” dedi.

Son birkaç gün içinde İngiltere dışındaki evcil hayvanlarda şimdiye kadar üç B117 varyantı vakası bildirildi: ABD’nin Teksas eyaletinde aynı haneden bir kedi ve köpek, İtalya'da ise bir kedi. Her iki hanede de ev sahipleri daha önce B117 ile varyantıyla enfekte olduğunu bildirdi.

Bristol Üniversitesinde karşılaştırmalı immünoloji profesörü olan Mick Bailey konuya ilişkin şunları söyledi: