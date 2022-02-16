COVID-19'un olası sorunlarına Sakarya'daki takip merkezinde erken müdahale imkanı

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen uygulama kapsamında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Kovid-19 Takip Merkezi'ne çağrılan hastalar, çok yönlü sağlık taramasından geçirilerek, gerek görülmesi durumunda ilgili branşlara yönlendiriliyor.

Hastalığa bağlı muhtemel komplikasyonların en az 2 yıl boyunca takip edilmesi sayesinde erken müdahale fırsatı sunan çalışmalarla aynı zamanda bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak yeni yöntemlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Sağlık kontrollerinde elde edilen bulgular kayıt altına alınıyor

Kovid-19 Takip Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Muhammet Raşit Aydın, AA muhabirine, kliniğe gelenlere, boy, kilo, ateş, nabız, tansiyon, solunum sayısı, kan ve saturasyon gibi değerleri alındıktan sonra detaylı bilgilendirme yapıldığını belirterek, "Hastalığın öz geçmişi, soy bağı geçmişi, kullandığı ilaçların bilgileri kaydediliyor. Daha sonra hastamıza yaklaşık 60, bazen 100 soruya ulaşan semptom sorgulaması yapılıyor." diye konuştu.

Aydın, ölçümlerin ardından baş boyun bölgesinden başlamak üzere detaylı fiziki muayene gerçekleştirildiğini aktararak, hastanın solunum, sindirim, nörolojik, kardiyolojik kontrolleri kapsamında dikkati çeken bulguların kayıt altına alındığını söyledi.

Tetkikler sonucu hastaların ilgili branşlara yönlendirilip takip edildiğini anlatan Aydın, "3 Ocak'tan bu yana 70'i aşkın poliklinik muayenesi yaptık. Her bir muayenemiz yaklaşık 1,5 saat sürüyor." dedi.

"İleride doğabilecek salgınlara karşı tatbikat olarak düşünülebilir"

Aydın, böyle bir proje yapılacağını duyduklarında Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı olarak görevi üstlendiklerini dile getirerek, merkezdeki faaliyetlerin bilimsel çalışmalara katkısının çok önemli olacağını vurguladı.

Yeni hastalık olan Kovid-19'un ileriye dönük etkilerinin, doku organ hasarlarına ve kayıplarına yol açacağının bilinmediğine dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"Öncelikle bu hastalığı tanımak için bilgi havuzu oluşturulacak. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelecek on binlerce veri toplanacak, havuzda bir araya getirilecek ve gerekli istatistiksel, bilimsel analizlerle bu hastalıkla ilişkisi kurulacak. Daha sonra oranlar belirlenerek hastalığın yol haritası çizilecek. Bunun sadece Kovid-19'la ilgili olduğunun düşünülmemesi lazım. Çünkü bu viral bir hastalık, ileride doğabilecek salgınlara karşı ülkemizin daha hazırlıklı, donanımlı olması ve muhtemel belirtiler, hasarlar ve kayıpların neler olabileceğinin çıkarılmasına yönelik prova ve tatbikat olarak da düşünülebilir."

Merkeze gelenler hizmetlerden memnun

Takibi yapılan 70 yaşındaki Fikret Kaya, hizmetlerden çok memnun kaldığını belirterek, "Virüs konusunda yoğun bakımda yatan hastaları takip ediyorlar. Bana birkaç gün öncesinden randevu verdiler, kendiliğimden gelmedim, onlar davet etti. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.