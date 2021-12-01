COVID geçiren her 100 kişiden biri merkezi sinir sistemi komplikasyonları yaşıyor

MEDİMAGAZİN - COVID-19 kaynaklı beyin komplikasyonları üzerine bugüne kadar yapılan en büyük çok merkezli uluslararası çalışma, aşağı yukarı COVID-19 geçiren her 100 kişiden birinin merkezi sinir sistemi komplikasyonları (inme, hemoraji ya da diğer potansiyel ölümcül komplikasyonlar) geçirmeye meyilli olduğunu ortaya koydu. Çalışma Kuzey Amerika Radyoloji Derneğinin (RSNA) yıllık toplantısında sunuldu.
“COVID-19 ile ilişkili akciğer problemleri hakkında epey şey yazılsa da COVID-19’un etkileyebileceği diğer organlar hakkında pek konuşmuyoruz.” ifadelerini kullanan çalışma başyazarı Scott H. Faro, çalışmanın merkezi sinir sistemi komplikasyonlarının hastalık ve ölüm oranlarının önemli bir nedeni olduğunu gösterdiğini söyledi.
Faro, COVID-19 kaynaklı merkezi sinir sistemi komplikasyonları gösteren hastalar hakkındaki literatürün az sayıda vaka baz alınarak hazırlanması nedeniyle bu çalışmayı başlattı.
Çalışmada Eylül 2019 ve Haziran 2020 arasında BM ve Avrupa hastanelerinden 40 bin COVID vakası incelendi. Hastaların yaş ortalaması 66’ydı ve çoğunluğu erkekti.
Dr. Faro çalışamaya ilişkin, “Bütün büyük merkezi sinir sistemi komplikasyonlarının doğru bir insidansını bilmek önemlidir.” ifadelerini kullandı.