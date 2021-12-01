Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
COVID geçiren her 100 kişiden biri merkezi sinir sistemi komplikasyonları yaşıyor
COVID-19 kaynaklı beyin komplikasyonları üzerine yapılan en büyük çalışma, COVID geçiren her 100 kişiden birinin merkezi sinir sistemi komplikasyonları yaşadığını ortaya koydu.
COVID geçiren her 100 kişiden biri merkezi sinir sistemi komplikasyonları yaşıyor
01 Aralık 2021 17:15 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN - COVID-19 kaynaklı beyin komplikasyonları üzerine bugüne kadar yapılan en büyük çok merkezli uluslararası çalışma, aşağı yukarı COVID-19 geçiren her 100 kişiden birinin merkezi sinir sistemi komplikasyonları (inme, hemoraji ya da diğer potansiyel ölümcül komplikasyonlar) geçirmeye meyilli olduğunu ortaya koydu. Çalışma Kuzey Amerika Radyoloji Derneğinin (RSNA) yıllık toplantısında sunuldu.

“COVID-19 ile ilişkili akciğer problemleri hakkında epey şey yazılsa da COVID-19’un etkileyebileceği diğer organlar hakkında pek konuşmuyoruz.” ifadelerini kullanan çalışma başyazarı Scott H. Faro, çalışmanın merkezi sinir sistemi komplikasyonlarının hastalık ve ölüm oranlarının önemli bir nedeni olduğunu gösterdiğini söyledi.

Faro, COVID-19 kaynaklı merkezi sinir sistemi komplikasyonları gösteren hastalar hakkındaki literatürün az sayıda vaka baz alınarak hazırlanması nedeniyle bu çalışmayı başlattı.

Çalışmada Eylül 2019 ve Haziran 2020 arasında BM ve Avrupa hastanelerinden 40 bin COVID vakası incelendi. Hastaların yaş ortalaması 66’ydı ve çoğunluğu erkekti.

  • Viral enfeksiyon ile alakalı olması muhtemel 442 tane akut beyin görüntüleme bulgusu vardı. Bu geniş hasta grubunda merkezi sinir sistemi komplikasyonlarındaki genel insidans yüzde 1,2 idi.
  • Dr. Faro, “Beyin için MR veya bilgisayarlı tomografi gibi görüntülemelere giren yatarak tedavi gören hastalarda muayene yaklaşık yüzde 10’u pozitifti.” ifadelerini kullanarak şu şekilde devam etti: “yüzde 1,2 indisans, COVID-19 tanısıyla hastaneye gelenler içinde 100 kişiden 1’inden biraz fazlası herhangi bir beyin problemi yaşayacak demek oluyor.”
  • Bu komplikasyonlardan en yaygın olanı yüzde 6,2’lik indisans ile iskemik inmesiydi. Bunu kafa içi kanama (yüzde 3,72) ve beyin iltihabı olan ensefalit (yüzde 0,47) izledi.
  • Araştırmacılar, akut yayılan ensefalomiyelit (beyin ve omurilik iltihabı) ve posterior reversibl ensefalopati sendromu (inmenin birçok semptomunu taklit eden bir sendrom) gibi birtakım alışılmadık bulgular da buldular.

Dr. Faro çalışamaya ilişkin, “Bütün büyük merkezi sinir sistemi komplikasyonlarının doğru bir insidansını bilmek önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

merkezi sinir sistemi komplikasyonlari covid-19 kuzey amerika radyoloji dernegi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.