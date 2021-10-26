COVID geçirenlerde nörolojik komplikasyon görülme olasılığı aşıyla bağlantılı risklerden daha fazla

MEDİMAGAZİN - Nottingham Üniversitesi’nden araştırmacıların yer aldığı bir çalışmaya göre, COVID-19 enfeksiyonunun nadir görülen nörolojik olaylara neden olma olasılığı aşılardan çok daha yüksek. Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmanın sonuçları geçtiğimiz gün Nature Medicine’de yayınlandı.

Birleşik Krallık’tan araştırmacılar pozitif PCR testinin ya da Oxford/AstraZeneca veya Pfizer/Biontech aşılarının ilk doz uygulanmasının ardından nörolojik komplikasyonlar geliştirme riskleri hakkında rapor hazırladı.

AstraZeneca ve Biontech aşıları da dahil olmak üzere birçok COVID-19 aşısının kullanımı çoğu ülkede kullanım onayı aldı, aşıların SARS-CoV-2 enfeksiyonlarını, bulaşmaları, hastaneye yatışları ve ölümleri azalttığı kanıtlandı. Bununla beraber SARS-CoV-2 enfeksiyonu ve COVID-19 aşılarıyla ilişkili nadir görülen nörolojik komplikasyonlara ilişkin raporlar bulunuyor.

32 milyon kişinin sağlık verileri incelendi

Araştırmacılar, 32 milyondan fazla kişinin sağlık kayıtlarını analiz ederek bulguları değerlendirdi. Katılımcıların Oxford-AstraZeneca veya Pfizer-BioNTech aşılarının ilk dozundan sonra ya da pozitif COVID-19 PCR testinden sonra 28 gün içinde nörolojik komplikasyon gelişme riski gözlemlendi.

COVID-19 geçirenlerde risk daha yüksek

Araştırma sonucunda, Oxford/AstraZeneca aşısının ilk dozunu takiben nadir görülen nörolojik durumlar Guillain-Barré Sendromu ve Bell' felci riskinin arttığını ancak riskin düşük olduğunu ve Pfizer-BİONTECH aşısının ilk dozunu takiben hemorajik inme riskinin arttığını ancak yine oldukça düşük bir olasılık olduğu ortaya çıktı.

COVID-19 ile enfeksiyona yakalanan kişilerde, her iki aşıyı olan kişilerden çok daha fazla nörolojik komplikasyon geliştirme riski olduğu sonucuna ulaşıldı.

Araştırma hangi nörolojik durumların virüsün neden olduğu enfeksiyon ya da COVID-19 aşısı ile bağlantılı olabileceği hakkında önemli bulgular sağladı.

COVID-19 geçirenlerde 10 milyonda 145

Oxford Üniversitesi Nuffield Birinci Basamak Sağlık Bilimleri Bölümü'nde Tıbbi İstatistikçi ve Yardımcı Yazar Martina Patone araştırma sonuçları hakkında şunları söyledi:

"İnsanların hangi aşıyı aldıklarına bağlı olarak farklı nörolojik durum türleri için farklı riskler bulduk. Bununla birlikte, bunlar pozitif bir COVID-19 PCR testi ile ilişkili olarak ortaya çıkan risklerden önemli ölçüde düşüktü. Örneğin, pozitif bir SARS-COV-2 testinden sonraki 28 gün içinde 10 milyon kişi başına 145 fazla Guillain-Barré sendromu vakasını, AstraZeneza aşısı alanlar için 10 milyonda 38'e kıyasla tahmin ediyoruz.""

Araştırmada belli sınırlamalar uygulandı: