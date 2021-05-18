Covid olduğu sırada Boris Johnson'a bakan hemşire, sağlık çalışanlarına 'saygı eksikliği' nedeniyle istifa etti

MEDİMAGAZİN-Covid-19 ile ağır hasta iken Boris Johnson'a bakan bir hemşire, hükümetin sağlık çalışanlarına gösterdiği "saygı eksikliği" yüzünden hayal kırıklığına uğradığını söyleyerek istifasını verdiğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın geçen sene nisan ayında Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda kaldığı süreçte kendisiyle ilgilenen hemşirelerden biri olan Jenny McGee işini bırakma kararı aldı.

McGee'nin Britanya hükûmetinin Koronavirüs salgını boyunca sağlık çalışanlarını dikkate almamasından "bıktığı" belirtildi. Henüz yayınlanmamış bir belgesel için konuşan McGee "Hakettiğimiz saygıyı ve maaşı almıyoruz. Bundan bıktım. İstifamı verdim" dedi.

The Guardian, McGee'nin tepkisinin hükûmetin Ulusal Sağlık Sistemi personelinin maaşına yaptığı tepki çeken yüzde 1'lik zamma tepki gösterdiğini aktardı.

Kraliyet Hemşirelik Koleji (RCN) tarafından geçen yıl yapılan araştırma, mesleği bırakmayı düşünen hemşirelerin oranında, esas olarak maaşla ilgili endişelerden kaynaklanan keskin bir artış gösterdiğini göstermişti

Hem kamu hem özelde mesleği bırakmayı düşünme yüzdesi 2019'un sonunda % 27'den % 36'ya yükseldi. Ayrılmayı düşünenlerin % 61'i, birinci faktör olarak ücreti belirtti.