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Covid sonrası saç dökülmesi: 'Nerdeyse kemoterapi alan hastalardaki kadar yoğun'
Ulusal Dermatolojik Cerrahi Kongresi’nde uzman hekimler Covid sonrası görülen dermatolojik sorunlara ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Kongrede Covid’e bağlı birçok dermatolojik sorun görüldüğünü ifade edilirken, özellikle COVID sonrası saç dökülmesi ve deri döküntülerine sık rastlandığı dile getirildi.
Covid sonrası saç dökülmesi: 'Nerdeyse kemoterapi alan hastalardaki kadar yoğun'
01 Aralık 2021 14:55 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Ankara’da 8’incisi düzenlenen Ulusal Dermatolojik Cerrahi Kongresi’nde uzman hekimler Uzun Covid sonrası görülen dermotolojik sorunlar ve bunların çözümleri ile Covid’e bağlı saç dökülmesi tedavisinde izlenen adımlara ilişkin bilgiler paylaştı.

Özel Konya Farabi Hastanesi’nde görev yapan Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Uzm. Dr. Sevim Terzi,  Covid’e bağlı birçok dermatolojik sorun görüldüğünü ifade ederek, özellikle COVID sonrası deri döküntülerine çok sık rastlandığını söyledi.

 

 

Deri döküntüleri ve saç dökülmesi çok yaygın

Terzi, “Deride kaşıntı, kızarlıkla kendini gösteren ürtiker lezyonları ile gelen birçok hastaya COVID tanısı koyduğum oldu. Sadece ürtiker değil birçok kaşıntılı hastalık görebiliyoruz. Atipik deri dökülmeleri, Pitriazis Rosea dediğimiz değişik döküntüleri de çok sık görüyoruz. COVID sonrası Psoriasis ve Liken Planus gibi pek çok hastalıkta da alevlenme görmekteyim. “ dedi.

COVID sonrası saç dökülmelerine de sık rastlandığını dile getiren Terzi, bu dökülmelerin çok tipik olduğunu, birden çok yoğun bir saç dökülmesi yaşandığını ve bu durumun hastayı kaygılandırarak, hastada kel kalacağı kaygısı yarattığını ifade etti. Saç dökülmesi tedavisine ilişkin bilgi veren Terzi, “Diğer saç dökülmelerinde olduğu gibi kan değerlerinde inceleme ve tetkik yapılıyor ve bunun kendi kendine sınırlanacağı bilgisi ile hastayı rahatlatmak gerekiyor. Eksik gördüğümüz vitamin değerleri varsa bunları takviye edip kendi kliniğimizde uyguladığımız normal saç dökülmesi tedavilerini burda da uyguluyoruz. “ dedi.

Neredeyse kemoterapi alan hastalardaki kadar

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Uzm. Dr. Ersin Demiray Kaplan ise, “COVID sonrası hastalarda özellikle saç dökülmesi çok yaygın. Çok yoğun, neredeyse kemoterapi alan hastalardakine benzer şekilde yaygın saç dökülmeleri görülebiliyor. Bununla ilgili de birçok tedavi seçeneğimiz mevcut. Saç derisindeki dolaşımı artırmaya yönelik PRP, mezoterapi, mikro iğneleme ve kök hücre uygulamalarını tedavide kullanmaktayız.” İfadelerini kullandı.

 

 

Anahtar Kelimeler:

covid sac dokulmesi dermatolojik sorunlar uzun covid

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