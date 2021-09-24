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Covid'den koruyan iksiri bulduğunu iddia eden Sri Lankalı büyücü, virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sri Lanka'da insanları Covid virüsünden koruyan bir iksir icat ettiğini iddia eden bir büyücü, aynı virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Covid'den koruyan iksiri bulduğunu iddia eden Sri Lankalı büyücü, virüs nedeniyle hayatını kaybetti
24 Eylül 2021 11:41 - BBC News Türkçe
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Sri Lanka'da insanları Covid virüsünden koruyan bir iksir icat ettiğini iddia eden bir büyücü, aynı virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede spor yıldızlarından siyasetçilere pek çok insanı tedavi ettiğini iddia eden Eliyantha White isimli Hindu büyücü, iksiri rüyasında gördüğünü söylemişti.

Eliyantha White, bu karışımı nehirlere dökmenin Sri Lanka ve komşu ülke Hindistan'da pandemiyi bitirebileceğini öne sürüyordu.

48 yaşındaki White, geçtiğimiz haftalarda Covid'e yakalanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İksiri öven eski sağlık bakanı yoğun bakımda yatmıştı

Pandemiye çare olacağını iddia ettiği "iksiri", Sri Lanka'nın eski sağlık bakanı Pavithra Wanniarachchi övmüştü.

Pavithra Wanniarachchi, daha sonra Covid nedeniyle iki hafta yoğun bakımda yatmıştı.

White, asıl olarak Hindistan'da birçok kriket yıldızını tedavi ettikten sonra ün kazandı. Sağlık uzmanları ise tedavi yöntemlerini kuşkulu buluyordu.

Başbakan başsağlığı mesajı paylaştı

2010'da kriket efsanesi Sachin Tendulkar dizindeki rahatsızlığı tedavi ettiğini öne sürerek, yaptığı açıklamada White'a teşekkür etmişti.

White, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'yı da muayene etmişti.

Ünlü Hindu büyücü için bir başsağlığı mesajı paylaşan Rajapaksa, "Bıraktığı miras ömürler boyu yaşayacak; o, çeşitli rahatsızlıklara dokundu ve onları tedavi etti" dedi.

Sri Lanka'da Delta varyantının giderek yayılması nedeniyle geçtiğimiz ay sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmişti.

Yetkililere göre ülkede 500 binden fazla Covid'e yakalandı, 12 bin kişi de öldü.

Ancak sağlık uzmanları, ölümlerin bundan iki kat daha fazla olabileceğini söylüyor.

Anahtar Kelimeler:

sri lanka iksir covid buyucu koronavirus

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People
3
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
24.09.2021 12:18:36
Rahmetlinin rüyasında gördüğü iksiri muhtemelen içme fırsatı olmamış ya da yüce Vişnu çevirdiği dolaplara tahammül edemeyip korumasını da kaldırmış olabilir.
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