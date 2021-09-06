Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı ile ilgili sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğine itibar etmeyin

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen, öğrenci ve velileri aşı olmaya davet etti.

"Salgının yarattığı sıkıntılara rağmen eğitimi ülke çapında aksatmayan birkaç devletten biri olduk." şeklinde konuşan Erdoğan Yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için aşılamanın önemine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı, "Aşılamada toplam doz sayısı 100 milyon sınırına doğru gidiyor." ifadelerini kullandı.

"Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz, izleyeceğiz. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız." diye konuştu.

Aşı çağrısında bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sırası gelmiş tüm vatandaşlarımı en başta da eğitim camiamızı ve velilerimizi aşılarını olmaya davet ediyorum. Devlet olarak, bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz. Ancak salgına karşı en etkili koruyucu silahımız olan aşı imkanını da değerlendirmemiz şarttır. Aşıyla ilgili özellikle sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin. Salgının yayılmasını engellemek öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz başta olmak üzere hepimizin önlemlere uymasına bağlıdır. Çocuklarımızı çok özledikleri okullardan mahrum bırakma lüksümüzün olmadığı bilinciyle hareket etmemiz şarttır. Tedbirlere riayet konusunda herkesin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum."