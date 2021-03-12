Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle, güçlü altyapımızla destan yazdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) Türkiye'de görülmesinin ardından geçen 1 yılda sağlık alanında yapılan çalışmaları paylaştı.

Erdoğan, "Sağlık ordumuzun fedakarlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık" ifadelerini kullandığı paylaşımda, hizmetler, aşı, şehir hastaneleri, sağlık tesisleri ve yerli solunum cihazı konularında yapılanları aktardı.

"Hizmetler" başlığı altında, Koronavirüs Operasyon Merkezi'nin devreye alındığını ve Bilim Kurulu'nun kurulduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı başlıkta dünyadaki ilk örneklerinden biri olan 2019-nCOv hastalık rehberinin yayımlandığını, yerli tanı kitlerinin geliştirildiğini, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi'nin kurulduğunu, Hayat Eve Sığar Uygulamasının dereye alındığını ve inaktif aşıların uygulanmaya başlandığını kaydetti.

"Çok kısa sürede 10 milyon üzerinde aşı uygulaması gerçekleştirdik"

"Aşı" başlığında ise devam eden 18 ayrı aşı çalışmasının Türkiye'yi bu alanda dünyadaki sayılı ülkelerden biri haline getirdiğini belirten Erdoğan, "Çok kısa sürede 10 milyon üzerinde aşı uygulaması gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"Şehir Hastaneleri" başlığında İstanbul Başakşehir, Konya ve Tekirdağ şehir hastanelerinin açıldığını anımsatan Erdoğan, "Sağlık Tesisleri" başlığında ise 25 yeni hastane binası ile 11 ek hastane binasının hizmete alındığını belirtti.

Erdoğan, bir yıllık sürede sağlık tesisi sayısının yüzde 55, kamu hastanelerinin erişkin yoğun bakım yatak kapasitesinin yüzde 51 arttırıldığını kaydetti.

"Yerli Solunum Cihazı" başlığında ise kısa sürede yerli solunum cihazının seri üretimine geçildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içi kullanımının yanı sıra 20 ülkeye ihracının gerçekleştiğini bildirdi.

Yurt dışından gelen 803 bin kişiye 3 milyon 936 bin 826 kez izlem yapıldığını belirten Erdoğan, hastalığı geçiren veya teması olan 21 milyon 315 bin 454 vatandaşa 82 milyon 781 bin 903 kez izlem yapıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hudut kapılarında 19 milyon 216 bin 934 kişiye sağlık taraması yapıldığını da belirtti.

"828 bin esnafın 5,6 milyar liralık hazine faiz destekli kredileri ertelendi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına göre, bu dönemde 828 bin esnafın 5,6 milyar liralık hazine faiz destekli kredileri ertelendi. İş yeri kira stopajı yüzde 20'den 10'a indirildi.

Faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan, reklam, çevre temizlik vergileri, faaliyet göstermedikleri tarihler için tahsil edilmedi.

345 bin işletmenin ve 7 milyon vatandaşın finansman ihtiyacının Hazine kefaleti ile karşılanması sağlandı.

10 milyar liralık Turizm Destek Paketi uygulanmaya konuldu.

Türk Eximbank aracılığıyla kullandırılmak üzere 30 milyar liralık destek paketlerinden yararlanma imkanı getirildi.

Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılarak, teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere ve vatandaşlara finansmana erişim kolaylığı sağlandı. 44,3 milyar liralık Temel İhtiyaç Kredi Paketleri sunuldu.

Vergi indirimleri oldu

Salgın sürecinde ayrıca Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, Mikro İşletmeler Destek Paketi, Turizm Destek Paketi, Finansman Destek Paketi, Eximbank Stok Destek Paketi, TOBB Nefes Kredi Destek Paketi, Temel İhtiyaç Kredi Destek Paketleri ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Kredi Destek Paketi açıklandı.

Yaşanan süreçte, vergi indirimleri de vatandaşların ihtiyaçlarına çare oldu. Bu kapsamda, Kovid-19 aşılarının ithal ve tesliminde KDV oranı 2021 yılı sonuna kadar yüzde 1'e indirildi.

"760 bin 71 esnaf ve sanatkara 18,8 milyar lira tutarında kredi kullandırıldı"

"Salgın döneminde esnafımızı, ihracatçımızı yalnız bırakmadık" başlığıyla yapılan paylaşıma göre, salgın sürecinde Irak, Bulgaristan ve İran gümrüklerinde Temassız Ticaret uygulaması yürütüldü, ticaretin etkin, kontrollü ve güvenli bir şekilde devamlılığı sağlandı.

İhracatçıların dijital ortamda pazarlama faaliyetleri desteklendi, firmaların 2 bin 500'ün üzerinde yabancı firma ile yaklaşık 9 bin 500 iş görüşmesi gerçekleştirmesine katkı verildi.

E-Ticaret sitelerine üyelik giderleri 2020'de yüzde 80, 2021'de yüzde 60 oranında, site başına 8000 liraya kadar desteklendi. "E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasından 135 bin KOBİ faydalandı. Kampanya ile 7 bin 76 kişiye istihdam sağlandı, 3 bin 761 KOBİ e-ticaret ile tanıştı, KOBİ'lerimize vadesinden önce 1,2 milyar lira transfer edildi.

Yerli üreticiyi korumak için 5 bin 220 ürün grubuna ilave gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. 1 milyona yakın esnafa 3 ay süreyle aylık 1000 lira gelir kaybı desteği sağlandı. İş yeri kira olan esnafa 3 ay süreyle kira desteği uygulaması başlatıldı.

Salgın kısıtlamalarından etkilenen işletmelere yönelik Ciro Kaybı Desteği hayata geçirildi. 984 bin 937 esnaf ve sanatkara toplam 42,6 milyar lira tutarında Hazine faiz destekli kredi kullanma imkanı sağlandı. 760 bin 71 esnaf ve sanatkara "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında 18,8 milyar lira tutarında kredi kullandırıldı. 30 bin esnaf ve sanatkarın kredi ve kefalet kooperatiflerine olan gecikmiş 650 milyon liralık borcu yapılandırıldı.

Üretici tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı etkin denetim yapıldı, söz konusu denetimler neticesinde toplam 31,6 milyon lira idari para cezası uygulandı.

"363 hasta Türk vatandaşı ambulans uçakla ülkeye getirildi"

Erdoğan'ın paylaşımına göre, salgınla ilgili gelişmelerin izlenmesi, Türk vatandaşlarına yardım ve destek sağlanması, yabancı ülkelerle gerekli eşgüdümün yapılması amaçlarıyla 25 Mart 2020'de Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi kuruldu.

7/24 esasına göre hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi, Türk vatandaşlarından gelen 163 bini aşkın çağrıyı cevapladı, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmede bulundu. 363 hasta Türk vatandaşı ambulans uçakla ülkeye getirildi, 249 dış temsilcilikle yurt dışındaki vatandaşlara her konuda destek sağlandı

Salgının seyrine bağlı olarak 97 noktaya uluslararası uçuşlar yeniden başlatıldı. 157 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağlandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonu çerçevesinde, 142 ülkeden 100 binden den fazla Türk vatandaşının yurda getirilmesi sağlandı. Tahliye uçuşlarıyla 67 ülkeden 5 bin 500'den fazla yabancı ülkelerine kavuşturuldu.

Ayrıca, Türkiye'den memleketlerine dönmek isteyen 90 ülkeden yaklaşık 38 bin yabancıya destek olundu.

Dünya genelinde doğal sebeplerle veya Kovid-19 nedeniyle vefat eden ve nakli talep edilen 2 bin 680 Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'ye getirilerek defnedildi.

Güvenli Turizm Programı'na destek verildi, programın diğer ülkelere tanıtılması, seyahat kısıtlamalarının ve uyarılarının kaldırılması için yoğun temas ve girişimlerde bulunuldu.

BM, G20, Türk Konseyi, MIKTA ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası platformdaki çalışmalara önemli katkılar sunuldu. Türkiye, BM Genel Kurulu'nda "Kovid-19 ile mücadelede tıbbi malzeme, aşı ve ekipmana küresel ulaşımın temini için uluslararası iş birliği" konulu karar tasarısının eş sunucusu oldu.