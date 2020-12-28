Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli COVID-19 aşısını hizmete sunmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile mücadele kapsamında alınan önlem ve çalışmalara değinerek, yerli aşının hizmete sunulması konusundaki kararlılıklarına değindi. Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız."

Çin aşısının ilk partisi yılbaşından önce gelecek

Aşı çalışmalarını yakından takip ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, Çin'den gelecek olan COVID-19 aşısında yaşanan aksaklığa vurgu yaptı ve ekledi:

"Yaşanan aksaklıkları aşmak için tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce Almanya'dan gelecek aşılarını Ocak ayında ulaşacağını umut ediyoruz."

Erdoğan, asıl önemi ve önceliği hem gelenekçi hem yenilikçi yöntemlerle geliştirilen yerli aşılara verdiğini ifade ettiği konuşmasında, "Bilim insanlarımızın sayesinde sekiz ayrı aşı çalışmasını başarıyla yürütüyoruz. Birinde son aşamaya geçildi. İlgili bakanlıklarımıza, aşı gelişme çalıştırmalarını yakından takip etmeleri hususunda kesin talimat veriyorum. İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemler neticesinde, vaka sayısındaki düzenli düşüşe dikkat çekti ve "Vatandaşlarımıza tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. Gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük." açıklamasını yaptı.