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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, yerli aşı müjdesi: 'Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmasına başlayacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COVID-19 aşısı çalışmaları hakkında, "Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir." dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, yerli aşı müjdesi: 'Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmasına başlayacak'
28 Ocak 2021 14:43 -
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri” törenine katıldı. Erdoğan, "TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu ile bilim seferberliği başlattık. 436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyor." diye konuştu.

"En çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız"

Erdoğan, COVID-19 aşısı çalışmaları hakkında şunları söyledi:

"Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Amerika ve Çin'den sonra COVID-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız."

"En az 100 araştırmacıyı ülkemize kazandıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız." dedi.

Anahtar Kelimeler:

tubitak ve tuba bilim odulleri covid-19 cumhurbaskani recep tayyip erdogan

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