Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, yerli aşı müjdesi: 'Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmasına başlayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri” törenine katıldı. Erdoğan, "TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu ile bilim seferberliği başlattık. 436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyor." diye konuştu.
Erdoğan, COVID-19 aşısı çalışmaları hakkında şunları söyledi:
"Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Amerika ve Çin'den sonra COVID-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız." dedi.