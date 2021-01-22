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Cumhurbaşkanı: İkinci parti aşı bu hafta sonuna kadar gelebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir" dedi
Cumhurbaşkanı: İkinci parti aşı bu hafta sonuna kadar gelebilir
22 Ocak 2021 14:04 -
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

Arkadaşlar önce aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubu, huzurevlerinde vesaire kalanlarına yönelik aşılarımız devam edecek. Aşı süreci devam edecek.

Restoran işletmeciliği konusunda ise, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir.

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskani recep tayyip erdogan asi kisiylama

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