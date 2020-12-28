Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

2020 yılının son Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Salgınla mücadelenin gündemi oluşturduğu bugünlerde, COVID-19 kısıtlamaları, aşı çalışmaları ve aşı takvimi gibi konuların öncelikli olarak masaya yatırılacağı düşünülüyor.

Daha önceki Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, 31 Aralık akşamı 21.00'da başlayacak olan ve 4 Ocak sabah 05.00'a kadar devam edecek olan yılbaşı kısıtlamasını duyurmuş, vatandaşları tebdirlere uymaları konusunda uyarmıştı.