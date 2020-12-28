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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
28 Aralık 2020 10:18 -
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2020 yılının son Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Salgınla mücadelenin gündemi oluşturduğu bugünlerde, COVID-19 kısıtlamaları, aşı çalışmaları ve aşı takvimi gibi konuların öncelikli olarak masaya yatırılacağı düşünülüyor. 

Daha önceki Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, 31 Aralık akşamı 21.00'da başlayacak olan ve 4 Ocak sabah 05.00'a kadar devam edecek olan yılbaşı kısıtlamasını duyurmuş, vatandaşları tebdirlere uymaları konusunda uyarmıştı.

Anahtar Kelimeler:

kabine cumhurbaskani recep tayyip erdogan asi kisitlama

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