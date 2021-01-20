Daha çok aşı için doz miktarı tartışılırken, milyonlarca doz aşı çöpe gidiyor

Avrupa’daki bazı ülkeler, Pfizer ve BioNTech’in onaylanan dozlarından daha azını kullanıyor. Daha önce Pfizer/BioNTech’e ait beş dozluk şişelerin içinden altı dozluk aşı çıkabileceği belirtilmiş ve bu ekstra dozların kullanımı Amerikan Gıda İlaç İdaresi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından tavsiye edilmişti.

MİLYONLARCA DOZ İSRAF EDİLİYOR

Fakat Fransa, Almanya ve İsviçre'deki yetkililer, aşıyı altı dozun altında uygulayarak hali hazırda halkını aşılamaya başlayamayan yoksul ülkelerdeki hayal kırıklıklarını artırdı. Yani bazı Avrupa ülkeleri 6 doz yerine 5 doz kullanıyor ve bu durum da birçok ülke aşı eksikliği yaşarken milyonlarca dozun çöpe gitmesine sebep neden oluyor. İki dozluk bir aşı için 200 bin şişeden 6 doz aşı çıkarsa 600 bin kişi, 5 doz çıkartılırsa ve geri kalanı çöpe atılırsa 500 bin kişi aşı olabiliyor.

Bununla birlikte, bu durumun Pfizer ve BioNTech’in 2021’deki aşı dağıtımını 1,3 milyar dozdan 2 milyar doza yükseltme hedefini de engelleyebilir. BioNTech’ten konuya ilişkin yapılan daha önce yapılan açıklamada, yüksek üretim tahminin sağlık ekiplerinin şişelerde yer alan altıncı dozu kullanmasına bağlı olduğu belirtilmişti.

UYGUN ŞIRINGA AVRUPA ÜLKELERİNDE EKSİK

Diğer taraftan, Fransız yetkililer şişelerden 5 dozdan fazlasının çıktığını kabul etti, ancak aşının dozunu artırmayı sağlayan bir mililitrelik şırıngalara sahip olmadıklarını açıkladı. Almanya’daki uzmanlar ise, ülkenin bazı bölgelerinde bu şırıngaların olduğunu, ancak ülkedeki birçok sağlık kuruluşunda mevcut olmadığını ifade etti.

"AŞI ÇOK YOĞUN VE KONTROL ETMESİ ZOR"

İsviçre’deki denetleyici kuruluş Swissmedic, Pfizer/ BioNTech aşısından sadece uygun şırınga ve dikkatli müdahale ile 6’ncı dozun çıkarıldığını belirterek,şu ifadelere yer verdi:

“Kullanabildiğimiz doz sayısı ortalama olarak 6’nın altında. Eğer imkan varsa altı doz aşı çıkarılıyor. Aşı çok yoğun ve kontrol etmesi zor.”

HOLLANDA FAZLADAN ÇIKAN DOZLARLA 6 BİN SAĞLIK PERSONELİNİ AŞILADI

Öte yandan, Almanya, İsviçre ve Fransa’nın aksine bazı ülkeler Pfizer/BioNtech aşısını son damlasına kadar değerlendiriyor. Danimarkalı sağlık yetkilileri, aşıdan altıncı hatta yedinci dozu çıkardıklarını ve sayede 250 bini aşkın kişiyi aşıladıklarını duyurdu. Hollanda’da ise aşının altıncı dozunun kullanılmasıyla aşılanan sağlık çalışanlarının 33 binden 39 bine yükseldiği aktarıldı.

Pfizer/BioNTech flakon hacimleri konusunda karışıklık, ABD'deki eczacılarının aşının salin solüsyonu ile karıştırılarak hazırlanmasının en az altı 0,30 ml doz için yeterli sıvı oluşturduğunu fark etmeleriyle Aralık ayında ortaya çıktı. Ancak, sağlık çalışanları, flakonlar beş adet olarak etiketlendiğinden, başlangıçta fazladan dozu attılar. Daha sonra Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi, fazladan çıkan dozun kullanılabileceği ve bu şekilde ülkedeki aşı miktarının yüzde 40 artırılabileceğini açıkladı.