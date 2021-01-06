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Dakikada 100'den fazla kalp atışı COVID-19 habercisi olabilir
İngiltere’de yapılan araştırma yeni koronavirüs belirtilerini ortaya çıkardı. COVID Symptom Study tarafından yapılan araştırmaya göre düzensiz veya yüksek hızlı kalp atışının koronavirüs belirtisi olduğu açıklandı. 4 milyondan fazla kişinin verileriyle yapılan araştırmada, kalbin dakikada 100’den fazla atmasının koronavirüs belirtisi olduğu açıklandı
Dakikada 100'den fazla kalp atışı COVID-19 habercisi olabilir
06 Ocak 2021 14:59 - NTV
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Bugüne kadar birçok belirtisi ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili yeni bir çalışma yayınlandı.

4 milyon kişinin verileriyle yapılan araştırmaya göre düzensiz veya yüksek hızlı kalp atışının koronavirüs belirtilerinden olduğu ortaya çıktı.

Daha önce en yaygın olarak, ateş, kuru öksürük ve yorgunluk koronavirüs belirtisi olarak açıklanırken solunum güçlüğü veya nefes darlığı, göğüs ağrısı veya göğüste baskı, konuşma veya hareket kaybı da ciddi semptomlara işaret ediyordu.

Dakikada 100'den fazla atması koronavirüs riski taşıyor 

COVID Symptom Study tarafından yapılan açıklamada, kalbin dakikada 100’den fazla atmasının COVID-19 belirtisi olduğu belirtilirken, şu ifadelere de yer verildi: 

"Nabzınızı düzenli olarak ölçmeyi alışkanlık haline getirin, böylece kalbinizin normal hız Araştırmacılar, "Normal bir kalp ara sıra bir atışı kaçırabilir"

Kalp atışlarının düzensizliğinin veya sebepsiz hızlanmasının soruna işaret ettiğini belirten uzmanlar ise, “koronavirüs testi yaptırmayı ihmal etmeyin” şeklinde konuştular.

Anahtar Kelimeler:

kalp atisi koronavirus covid-19

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