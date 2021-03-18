Danimarkalı bilim insanları: 65 yaş üzeri kişilerin tekrar COVID-19'a yakalanma riski yüksek

Dünya çapında 121 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü salgınıyla ilgili çarpıcı bir araştırma Danimarka’da yapıldı.

Danimarka’daki Statens Serum Institut’te gerçekleştirilen araştırmada bilim insanları koronavirüsü bulaştıktan sonra iyileşen kişilerin hastalığa karşı bağışıklığını ve ne kadar süre bedenin koruma sağladığını inceledi. Uzmanlar, özellikle 65 yaşın üzerindeki kişilerin ikinci kez koronavirüsüne maruz kalmasının ise gençlere göre çok daha yüksek olduğunu açıkladı.

Dünyanın önde gelen hakemli tıp dergilerinden Lancet’te yayınlanan araştırmada, koronavirüsünü yenmeyi başaran 65 yaşın altındaki insanların en az 6 ay boyunca yüzde 80 oranında bağışıklık sağladığı belirlendi. Fakat uzmanlara göre 65 yaşın üzerindekilerde bu koruma oranı yüzde 47 seviyelerinde.

GENÇLERDE DÜŞÜK, YAŞLILARDA YÜKSEK

Araştırmayı yürüten Dr. Steen Ethelberg, şu ifadeleri kullandı:

“Araştırmamız, genç ve kronik rahatsızlığı olmayanlarda ikinci kez Covid-19’a yakalanma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor fakat yaşlılara tekrar COVID-19 bulaşma ihtimali oldukça yüksek.”

Sözcü'de yer alan habere göre, 2020 yılı içerisinde 4 milyondan fazla insanın corona virüsü testi yaptırdığı ülkede bilim insanları, salgının ilk dalgası olan Mart-Mayıs aylarında test olanlarla ikinci dalgası olan Eylül-Aralık aylarında corona virüsü testi olanların sonuçlarını inceleyerek bir analiz çıkardı. Araştırmayı yürüten Dr. Ethelberg, şöyle konuştu:

“Bu araştırma salgın süresince yaşlılara ne kadar önem verilmesi gerektiğini gözler önüne seriyor. Ağır semptomu yaşayanlar ve yaşamını yitirenler ağırlıklı olarak 65 yaş üzeri grupta yer alıyor.”

Uzmanlar, koronavirüsünü yenmeyi başarmış olan yaşlılara da bir an önce aşı yapılması gerektiğini savundu.