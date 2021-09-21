Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Dedesini Kovid-19'dan kaybeden hemşire vatandaşları aşılamak için yoğun çaba harcıyor
Havva Baskın Ceyhan, "Dedemi geçen sene Kovid-19'dan kaybettim. Dedeme aşı sırası gelmeden Kovid-19'a yakalandı. Belki aşısını olsaydı koronavirüsü daha hafif atlatacaktı, yan etkileri görülmeyecekti, belki yoğun bakıma alınmayacaktı." dedi.
Dedesini Kovid-19'dan kaybeden hemşire vatandaşları aşılamak için yoğun çaba harcıyor
21 Eylül 2021 12:11 - AA Ergün Haktanıyan
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Aşı olamayan dedesini yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaybeden hemşire Havva Baskın Ceyhan, aşılama çalışmalarında fedakarca görev yapıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli Ceyhan, AA muhabirine, Kovid-19 aşılama biriminde çalıştığını, insanların koronavirüse yakalanmalarını engellemek için çaba gösterdiğini söyledi.

Ankara'da geçen yıl 70 yaşında hayatını kaybeden dedesinin beslenmesine dikkat ettiğini, hijyen kurallarına da özen gösterdiğini anlatan Ceyhan, buna rağmen koronavirüse yakalandığını aktardı.

Ceyhan, "Dedemi geçen sene Kovid-19'dan kaybettim. Dedemi kaybetmeden önce aşı belli yaş gruplarına gelmişti. Dedem, aşı sırası gelmeden Kovid-19'a yakalandı. Aşısını olsaydı koronavirüsü daha hafif atlatacaktı, yan etkileri görülmeyecekti, belki yoğun bakıma alınmayacaktı. Dedem vefat ettikten sonra aşının daha farklı olduğunu öğrendim. Şu an burada aşı yaparken 'keşke dedem de aşılanabilseydi' diye içimden geçiriyorum." diye konuştu.

Herkese aşı yaptırmaları tavsiyesinde bulunan Ceyhan, "Kesinlikle kulaktan dolma bilgiyle birbirlerini etkilemesinler. Bu aşı çok önemli bilim insanları tarafından üretildi. Herkes aşısını olsun. A kişisinde görülen yan etki, B kişisinde görülecek diye bir şey yok." dedi.

Günde ortalama 600-1000 arasında aşı yaptığını kaydeden Ceyhan, aşı olmayanların diğer insanlara bulaş riski nedeniyle zarar verebileceğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 hemsire asi yan etki yogun bakim havva baskin ceyhan

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.