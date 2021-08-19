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Delta varyantı bulaşan aşılıların vücutlarında taşıdıkları virüs seviyesi, aşı olmayanlarınki kadar çok
İngiltere'deki verileri inceleyen bilim insanları, aşı olup da Delta varyantı bulaşan kişilerdeki virüs seviyelerinin aşı olmayanlarla aynı seviyede olduğunu tespit etti. Bu durum aşı olmayanları daha da çok riske atıyor.
Delta varyantı bulaşan aşılıların vücutlarında taşıdıkları virüs seviyesi, aşı olmayanlarınki kadar çok
19 Ağustos 2021 13:44 - Sözcü
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Oxford Üniversitesi’nde tıbbi istatistik ve epidemiyoloji profesörü olan Sarah Walker, yaptığı incelemeler ve analizler sonucunda Delta varyantının aşı olanlara da bulaşabileceğini açıkladı. Walker, aşı olanlarda Delta varyantının bulaşma oranının halen belirsiz olduğunu ve bu durumunun sürü bağışıklığı yaratmada büyük bir sorun teşkil edeceğini söyledi.

Verileri inceleyen uzmanlar, “İki doz aşı olanlara eğer Delta varyantı bulaşırsa, onlar da aşı olmayan ve hastalık bulaşan insanlar kadar virüse ev sahipliği yapabilirler. Dolayısıyla sürü bağışıklığı sağlamak çok olası bir seçenek değil” dedi.

İngiliz The Guardian gazetesi bu durumu, “Bu analiz iki doz aşı olanlara hastalık bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. Fakat eğer Delta varyantı bulaşırsa, vücutlarında taşıdıkları virüs seviyesi aşı olmayanlar kadar çok” şeklinde yorumladı.

Walker, “Şu an çok bilinmeyen var ve aşı olanlara Delta varyantı bulaşırsa ve vücutlarında yüksek oranda virüs varsa, bu aşı olmayanlar için büyük bir risk anlamını taşıyor” dedi.

Biontech'in etkisi 90 günde yüzde 75'e düşüyor

Aynı araştırmada Pfizer/BioNTech aşısının, AstraZeneca aşısına oranla yüzde 15 daha koruyucu olduğu da belirtildi. Araştırmada, Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca aşısının ikinci dozundan sonraki 90 günde bu aşıların Delta varyantına karşı koruyuculuğunun sırasıyla yüzde 75 ve yüzde 61’e düştüğü belirtildi.

Bu aşıları olduktan iki hafta sonra ise koruyuculuğun yüzde 85 ve yüzde 68 olarak kayıtlara geçtiği hatırlatıldı.

İngiltere'de vaka ve ölümler artıyor

Öte yandan İngiltere’de son dönemde pozitif hasta, hastaneye yatış ve ölümlerin yavaş yavaş artmaya da devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:

delta varyanti virus seviyesi ingiltere oxford universitesi

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