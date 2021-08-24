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Delta varyantı ile enfekte olan kişiler 300 kat daha fazla viral yüke sahip
Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırmada, daha bulaşıcı olduğu açıklanan Delta varyantı ile enfekte olan kişilerde semptomların ilk görüldüğü zamanda, Covid-19’un orijinal versiyonuna sahip olanlara kıyasla 300 kat daha fazla viral yüke sahip olduğu tespit edildi.
Delta varyantı ile enfekte olan kişiler 300 kat daha fazla viral yüke sahip
24 Ağustos 2021 18:03 - ntv.com.tr
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Güney Kore’de Delta varyantı üzerine yeni bir araştırma yayımlandı.

Çalışmada, daha önce daha bulaşıcı olduğu açıklanan Delta varyantı ile enfekte olan kişilerin, semptomlarının ilk görüldüğü zamanda, Covid-19 virüsünün orijinal versiyonuna sahip olanlardan 300 kat daha fazla viral yüke sahip olduğu bildirildi.

Araştırma, Delta varyantı ile enfekte olan bin 848 hastanın sahip olduğu viral yük ile Delta dışında corona virüs taşıyan 22 bin 106 kişi karşılaştırılarak yapıldı.

Yüksek viral yük, daha kolay bulaşma anlamına geliyor

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) tarafından yapılan açıklamada, miktarın zamanla kademeli olarak azaldığı bildirilirken, dört günde 30 kata ve dokuz günde 10 kata kadar ve 10 gün sonra diğer varyantlarda görülen seviyelere indiği bildirildi.

Sağlık bakanlığı yetkilisi Lee Sang-won düzenlediği basın toplantısında, daha yüksek viral yükün, virüsün kişiden kişiye çok daha kolay yayıldığı, enfeksiyonların ve hastaneye yatışların arttığı anlamına geldiğini söyledi.

"Orijinalinden 2, Alfa varyantından 1,6 kat daha bulaşıcı"

Lee, " Araştırma, Delta varyantının 300 kat daha bulaşıcı olduğu anlamına gelmiyor” derken, “Delta varyantının bulaşma hızının virüsün orijinal versiyonundan 2, Alfa varyantından ise 1,6 kat daha bulaşıcı olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

KDCA, şu anda dünya çapında baskın olan Delta varyantının yayılmasını önlemek için insanları Covid-19 semptomları görüldüğü takdirde hemen test yaptırmaya ve yüz yüze toplantılardan kaçınmaya çağırdı.

Anahtar Kelimeler:

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