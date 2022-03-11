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Deltacron yayılıyor: ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü!
Kovid-19'un Delta ve Omicron genlerini içeren ve "Deltacron" adı verilen yeni varyantı ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü.
Deltacron yayılıyor: ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü!
11 Mart 2022 15:02 - AA Saadet Firdevs Aparı
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GB News'in haberine göre, araştırmacılar, Deltacron'a ilişkin araştırmaların sınırlı olduğunu, bu nedenle daha bulaşıcı veya ağır hastalığa neden olup olmadığını söylemek için erken olduğunu belirtti.

Fransa'daki IHU Mediterranee Enstitüsünden Philippe Colson, yeni varyanta yakalanan üç hasta tespit ettiklerini bildirdi.

Colson, yeni varyantın Omicron’un başak proteini ile Delta varyantının gövdesinin birleşimiyle oluştuğunu aktardı.

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Genetik araştırma şirketi Helix tarafından hazırlanan bir rapora göre ise Amerika Birleşik Devletleri'nde birbirinden bağımsız iki Deltacron vakası belirlendi.

Ayrıca, diğer virüs araştırma ekiplerine göre, ocak ayından itibaren Avrupa'da 12 Deltacron vakası kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

deltacron avrupa abd delta omicron yeni varyant kovid-19

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