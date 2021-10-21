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Delta'nın yeni alt varyantı AY 4.2 yayılıyor: Rusya'da görüldü
Rusya’da koronavirüsün delta varyantının İngiltere’de görülen ve daha bulaşıcı olduğundan endişe edilen alt türü AY 4.2 vakaları görüldü.
Delta'nın yeni alt varyantı AY 4.2 yayılıyor: Rusya'da görüldü
21 Ekim 2021 11:44 - Sputnik News
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Yetkilisi Kamil Hafizov, ülkede birkaç adet, delta varyantının alt türü olan AY 4.2 vakalarının görüldüğünü söyledi.

Hafizov, “Bazı bölgelerde yeni tür delta plus olarak adlandırılıyor ancak aynı isim daha önce başka bir varyant için kullanılıyordu, bu nedenle şimdi biraz kafa karışıklığı mevcut” dedi.

Bu alt türün Rusya ve dünyada geniş çapta yayılması ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirten Hafizov, dünyada bu vakaların daha sık görüldüğünü, ancak uzmanların ülkelerdeki günlük vaka artışından özellikle de bu türün sorumlu olduğunu düşünmediğini kaydetti.

‘Rusya’daki aşılar bu türe karşı etkili’

“Virüsle mücadele ancak aşı ile mümkün” diyen Hafizov, Rusya’da uygulanan aşıların AY 4.2 virüsüne karşı da oldukça etkili olduğunu belirtti.

Hafizov, “Antikorlara bağlanma becerisini çarpıcı şekilde değiştirecek kadar farklı bir alt tür değil. Mutasyonun özellikle de S-proteininde olduğu gerçeğine bakılırsa, konu daha çok hastalığın geçirilme şiddetiyle değil, bulaşıcılığıyla ilgili” dedi.

Anahtar Kelimeler:

rusya ay42 varyant delta varyanti mutasyon ingiltere

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