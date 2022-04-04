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Dikkat çeken araştırma: Pandemi çocukların sosyal yeteneklerine darbe vurdu
Covid-19 pandemisi 2 yılda uzun sürede dünyada 6 milyondan fazla kişinin ölümüne ve büyük değişimlere yol açarken, pandeminin getirdiği kısıtlamalardan en fazla etkilenenler arasında bebekler ve çocuklar da bulunuyor. İngiltere’de yürütülen bir araştırmada, pandeminin geride iletişim kurmakta güçlük çeken bir kuşak bıraktığını bildirdi.
Dikkat çeken araştırma: Pandemi çocukların sosyal yeteneklerine darbe vurdu
04 Nisan 2022 16:58 - Sözcü
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İngiltere'de hükümete bağlı Eğitim Standartları ve Çocuk Hizmetleri Ofisi’nin (Ofsted) araştırması, Covid-19 pandemisinin küçük çocukların sosyal gelişimlerini önemli ölçüde etkilediğini ortaya koydu.

Kurumun İngiltere'de yürüttüğü araştırmada, 2 yıldan uzun süredir devam eden pandeminin geride iletişim kurmakta güçlük çeken bebekler ve küçük çocuklar kuşağı bıraktığı kaydedildi. Pandemi süresince uygulanan kısıtlamalar nedeniyle küçük çocukların arkadaş edinmekte daha fazla zorlandığına, bebeklerin konuşma ve bezi bırakma zamanının geciktiğine dikkat çekildi.

Araştırmaya göre pandemi döneminde uzun süre eve kapanan çocuklar ve özellikle bebekler, az sayıda kişi gördükleri için daha utangaç ve gergin oluyor ve iletişimde ciddi sorunlar yaşıyor.

Daha geç yürüyorlar

Araştırma sonuçlarına göre pandemi bebeklerin fiziksel gelişimlerini de olumsuz etkiledi. Bebekler, pandemi öncesine göre daha geç emeklemeye ve yürümeye başladı, kendi başlarına giyinme gibi yeteneklerinde de gerileme gözlemlendi.

Birçok çocuğun ise televizyon önünde daha fazla zaman geçirdiği ve izlediklerini taklit ettiği belirlendi. Ayrıca maske kullanımının da çocukların iletişim yeteneklerini olumsuz etkilediği belirtildi.

Uzmanlar, bu sonuçların çocukların okula başlama yaşının da yükselmesine yol açabileceği uyarısında bulundu. Araştırma ekibinin başındaki Amanda Spielman, “Pandemi devam eden zorluklar bıraktı. Özellikle küçük çocuklar için endişeliyim. Bu konu ele alınmazsa ilkokullarda sorunlar baş gösterebilir” dedi.

Anahtar Kelimeler:

pandemi covid-19 bebek ve cocuklar sosyal yetenek

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