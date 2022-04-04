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Dikkat edilmesi gereken ilk 20 listesine yeni şaşırtıcı Omicron semptomu eklendi
İngiltere'de COVID semptomlarını bildiren ZOE Covid takip uygulamasının açıklamasına göre, kulak ağrısı yaygın bir Omicron enfeksiyonu belirtisi haline geldi.
Dikkat edilmesi gereken ilk 20 listesine yeni şaşırtıcı Omicron semptomu eklendi
04 Nisan 2022 02:16 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Omicron'unuz olduğu anlamına gelebilecek bir sürü semptom var.  Bu semptomlar hapşırmaktan mide bulantısına, kas ağrılarından hassas gözlere ve öğün atlamadan öksürüğe kadar çeşitlilik gösteriyor.

İngiltere'de ZOE Covid takip uygulaması, her hafta en sık bildirilen 20 semptomu yayınlıyor. Son araştırmalar sonucunda yeni bir semptom daha listeye girdi.

Buna göre, Omicron'lu birçok İngiliz kulak çınlaması yaşadı.

The Sun'da yayınlanan habere göre; Bu yılın başlarında ABD, Stanford Üniversitesi Kulak Burun Boğaz-Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı başkanı Dr Konstantina Stankoviç, kulak ağrısının yaygın bir enfeksiyon belirtisi haline geldiğini söyledi.

Ekibi, Covid ile enfekte olanların iç kulak semptomları gösterebileceğini öğrendi.

Ekip, teorilerini test etmek için iç kulağın bir modelini yeniden yarattı ve onu bir Covid testine maruz bıraktı.

Dr Stankoviç, enfeksiyonun kulaklarda mevcut olabileceğini ve muhtemelen burundan gelmiş olabileceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:

omicron kulak cinlamasi yeni semptom zoe covid takip uygulamasi

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