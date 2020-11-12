Diş hekimi koronavirüsten yaşamını yitirdi

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12 Kasım 2020 16:51
Diş hekimi Şehmus Murat Pazarbaşı, rahatsızlanması üzerine 9 Kasım günü Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Pazarbaşı, tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.
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