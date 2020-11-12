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Diş hekimi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Mersin'de diş hekimi Şehmus Murat Pazarbaşı (67), koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.
Diş hekimi koronavirüsten yaşamını yitirdi
12 Kasım 2020 16:51 - DHA
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Diş hekimi Şehmus Murat Pazarbaşı, rahatsızlanması üzerine 9 Kasım günü Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Pazarbaşı, tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

 

Anahtar Kelimeler:

dis hekimi sehmus murat pazarbasi covid-19 pozitif

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4
1) Memedim (Nrş)
12.11.2020 17:37:01
Yalan dünya,aha geldim gidiyorum...nice sultanlar haram,entrika film fırıldak ile alkış ile gitti..giderken ne götürdün ona bak...kul hakkı ,göz yaşı,yıkım,terör,katliam...oysa tertemiz bebek olarak geldik,dünyayı da kendinide mafeden insanlar,insanlık..insanlığı kalmamış insanlık..nerden nereye gidiyorsun ,niye varsın ,niye ölüyorsun eyy gidi yalan dünyanın fanisi,yaşarken ölümlü olduğunu unutan,canlı varlık insanoğlu.
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