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Diyarbakır DÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde COVID-19 hastalarında azalma kaydedildi
Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde Kovid-19 hastalarında düşüş yaşandığı bildirildi
Diyarbakır DÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde COVID-19 hastalarında azalma kaydedildi
25 Aralık 2020 14:13 - AA
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Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akdağ, yaptığı açıklamada, poliklinik ve klinik düzeyde yoğun bakım hastalarında azalmanın olduğunu söyledi. 

Bu azalmanın anlamlı olduğunu aktaran Akdağ, yoğun bakım hasta sayılarında azalmaların temel nedenlerinden birinin de hafta sonunu da içeren kısıtlamaların olduğunu belirtti. 

"Son üç haftadır COVID-19 hastalarımızda poliklinik, klinikte yaklaşık yüzde 35, yoğun bakım düzeyinde de yaklaşık yüzde 25 oranında bir azalma oldu." diyen Akdağ, kısıtlama ile özellikle hareketliğin azalmasının bulaşın azalmasını sağladığını kaydetti.

Hasta sayısındaki düşüş hastanelerin yükünü azalttığını dile getiren Akdağ, şöyle konuştu:

"Beş ayrı bina halinde hizmet veriyoruz. Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarımız oldu. Eksik sayılarla biz bu hizmeti özellikle yapmaya çalıştık ve bu konuda da olumlu bir katkı sağladığımızı düşünüyorum."

Anahtar Kelimeler:

bashekim prof dr mehmet akdag yogun bakim

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