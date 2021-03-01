Diyarbakır'da koronavirüs test laboratuvarı ilk kez görüntülendi

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Akelma, laboratuvarda PCR'ın testinin negatif ya da pozitif olduğunu gösteren önemli bir nokta olduğunu belirterek, "Burada çalışanlar ciddi bir özveri gösteriyor. Bu özveri koronanın aslında görünmeyen kahramanları laboratuvarlarda çalışıyor." dedi.

Diyarbakır'da koronavirüsle mücadelede kenttin en büyük pandemi hastanesi olan 11 katlı 650 yatak kapasiteli Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nin koronavirüs test laboratuvarı DHA tarafından görüntülendi. Geçen yıl mart ayında salgının ilk başladığı günlerde Diyarbakır başta olmak üzere Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt'teki koronavirüs testlerinin de gönderilip sonuçlandırılmasında Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi önemli hizmet verdi. Koronavirüs test laboratuvarında çoğunluğu gönüllü olmak üzere sorumlu laboratuvar hekimi, teknisyen, mikrobiyoloji hekimlerinin aralarında olduğu yaklaşık 50 sağlık çalışanı görev yapıyor. 24 saat hizmet veren sağlık çalışanları, gelen numuneleri önce numaralandırıyor, pencere bölümlü odalarından ekstrakte ettikten sonra izolasyon yapıp, realtime PCR cihazları ile sonuçlandırılıyor. Uzman ekip tarafından yapılan çalışmaların ardından sonuçlar 4-8 saat arasında hastalara Sağlık Bakanlığı'na ait olan e-nabız üzerinden dijital ortamda ulaştırılıyor.

'KORONAVİRÜSÜN GÖRÜNMEYEN KAHRAMANLARI LABORATUVARLARDA ÇALIŞIYOR'

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Akelma, acil servise şüphesi olanların başvuru yapması durumunda kabin alanında PCR için sürüntü alındığını söyledi. Akelma, şu açıklamayı yaptı:

"Asıl bizim görmediğimiz önemli nokta olan laboratuvara geliyor. Burada aslında işin kaynağı belli oluyor. PCR'ın negatif mi, pozitif mi olduğunu gösteren önemli bir noktaya geliyor. Burada çalışanlar ciddi bir özveri gösteriyor. Bu özveri koronavirüsle mücadelede görünmeyen kahramanları laboratuvarlarda çalışıyor. Salgının başından itibaren burada neredeyse bölgenin birçok ilinden ve özel hastanelerden numuneler geldi.