Diyarbakır'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal edildi

İzinlerin iptal edilmesi sağlık örgütlerinin tepkisini çekti. Aralarında Türk Tabipleri Birliği (TTB), Diyarbakır Tabip Odası (DTO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) gibi örgütlerin bulunduğu Diyarbakır Sağlık Platformu kararı Sağlık Müdürlüğü önünde protesto etmek istedi. Ancak müdürlüğün önünde güvenlik önlemleri alan polis, eyleme izin vermedi. Meslek örgütlerinin temsilcilerinin yaptığı tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Polis, Sağlık Müdürlüğü’nün bahçesine girişlere izin vermedi.

Eylemden vazgeçen platform üyeleri, bahçe dışında kısa bir açıklama yaptı. SES Diyarbakır Şube Eş Başkanı Yıldız Ok Orak, izinlerin iptal edilmesinin çözüm olmadığını savundu. Ok Orak, yeni personel alınmasını önererek, “Anayasal hakkımız olan yıllık izinlerimiz iptal ediliyor. İki yıldır sağlıkçılar hiç dinlenmedi, pandemide tükenmişlik noktasına geldi. Emeğinizin maddi manevi hiçbir karşılığını alamayacak duruma gelmişiz. Bize verilecek bir yıllık izin bile çok görülmeye başlandı. Kendi sağlık sistemlerinin tükenmişliğinin çözümü olarak yıllık izinlerimi durdurma kararı alındı maalesef. Aslında bu sistemi çözecek olan bizim yıllık izinlerimizi durdurmak değil yeni sağlıkçı alımı yapmaktır. Güvenlik soruşturmasına takılan sağlık emekçilerinin bir an önce işe başlamasını sağlamak, haksız hukuksuz ihraç edilen sağlıkçı arkadaşlarımız var. Onların işe alınmasını sağlamaktır ama maalesef bunu yapmayıp, işin kolayına kaçarak sağlık emekçilerinin izinlerini iptal ediyorlar” dedi.

“Atanmayan sağlıkçılar atansın”

Daha sonra söz alan SES Genel Kadın Sekreteri Gönül Adılbelli de sorunun yeni atamalar yapılmasıyla çözüleceğini söyledi. Adıbelli, “KHK ile ihraç edilen arkadaşlarımı işe başlatın, OHAL Komisyonu lağvedilsin, insan haklarına aykırı olan bir şekilde ataması yapılamayan binlerce arkadaşımız var. Ataması yapılan arkadaşlarımız güvenlik, arşiv soruşturması nedeniyle işe başlatılamıyor. Buyurun size çözüm” diye konuştu.

Platform üyeleri tepkilerini bir süre alkış çalarak dile getirdi.

“Pandeminin bedelini bize ödettirmeye çalışıyorlar”

Açıklamanın ardından VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan sağlık çalışanları karara tepkiliydi. TTB Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya, izinlerin iptal edilmesi kararını kabul etmeyeceklerini söyledi. Yerlikaya, Türkiye’nin olanaklarının yeni sağlık çalışanı istihdam etmeye yeterli olduğunu vurgulayarak, “Bu pandeminin önüne geçilmesi gerekiyordu ama maalesef pandeminin bedelini biz sağlıkçılara ödettirmeye devam ediyorlar. Bunu kabul etmeyeceğiz, her yerde sesimizi yükselteceğiz. Sağlıkçıların bütün özlük haklarını, bütün yasal haklarını kullanmaları gerekiyor. Şu anda boşta olan birçok sağlık emekçisi arkadaşımız var. KHK ile işinden edilmiş sağlık emekçisi arkadaşlar var, ataması yapılmayan sağlık emekçileri arkadaşımız var. Türkiye'nin olanakları bunları işe almaya yetiyor. Haksız hukuksuz bir biçimde atanamayan ya da ihraç edilmiş bütün arkadaşlarımızın işe alınması, şu ana kadar tükenmiş olan arkadaşlarımızın da dinlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Mustafa Mesut Kaya da yeni atamaların yapılması gerektiğini savunanlardan. Kaya, görüşlerini şöyle ifade etti: “Pandemi çok fazla artmış durumda ama sorumlusu biz değiliz, sorumlusu 1,5 senedir pandemi ile uğraşan, tükenen arkadaşlarını kaybedenler değil. Bunun sorumlusu sağlık çalışanları değil. Bunun cezasını biz çekmek istemiyoruz, sağlıkçıların alımının artırılması, OHAL komisyonundan beri atılan bütün arkadaşların tekrar alınması, güvenlik soruşturmasında bekletilen sağlıkçıların alınması bu sorunları çözebilecek şeyler. Bunlar için çözümler var.”