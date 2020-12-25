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Diyare ilacının saldırgan kanser hücrelerini öldürebildiği tespit edildi
Diyareyi kesmek için kullanılan bir ilacın, saldırgan ve ölümcül kanser türü olan glioblastom tedavisinde faydalı olabileceği bildirildi
Diyare ilacının saldırgan kanser hücrelerini öldürebildiği tespit edildi
25 Aralık 2020 14:22 - AA
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Science Daily'nin haberine göre, Goethe Üniversitesinde görevli bilim insanlarının diyare ilacı loperamid ile yürüttüğü çalışmanın bulguları, "Autophagy" dergisinde yayımlandı. 

Makalede, loperamidin insan hücrelerinde sağlıklıların dayanabildiği ancak kanserlilerin başa çıkamadığı bir duruma sebep olduğu, ilacın tümörlü hücrelerle etkileşime geçtiğinde bu hücrelerin, özyıkım komutu gibi hareket eden bir stres tepkisi verdiği ve sonunda öldüğü kaydedildi. 

Loperamidin işlettiği bu mekanizmanın, otofajinin doğal hücre süreciyle bağlantılı olduğu, bu sürecin ihtiyaç duyulmayan veya hasarlı bölümleri yıkıma uğratarak hücrenin sağlıklı kalmasına yardımcı olduğu belirtildi. 

Diyare ilacının, bu sürecin yoğunluğunun artmasına yardım ettiği, tümörlü hücrelerinin bu durumla başa çıkamayıp kendilerine ölene kadar zarar verdikleri ifade edildi. 

Bilim insanları, ilacın glioblastom hücrelerine karşı iyi sonuç alınmasını sağladığına, bulguların gelecekte glioblastom kanseri hastaların tedavisinde yeni yöntemler geliştirilmesine imkan tanıyabileceğine işaret etti.

Anahtar Kelimeler:

diyare loperamid kanser

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