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Doç. Dr. Gezgin: 'Arkadaşlarımızla toplandık maskeleri çıkarınca koronavirüse yakalandım'
Edirne'de yeni tip koronavirüsü yenen Doç. Dr. Gezgin, "Uzun süre görüşmediğimiz arkadaşlarımızla toplantı düzenlemiştik. Burada maskelerimizi çıkardık, bir metreden yakın temasta olduğumuz için koronavirüse yakalandım." dedi
Doç. Dr. Gezgin: 'Arkadaşlarımızla toplandık maskeleri çıkarınca koronavirüse yakalandım'
16 Aralık 2020 12:08 - AA
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Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Gezgin, AA muhabirine, bir süre önce yakalandığı Kovid-19'u ilaç tedavisiyle yendiğini söyledi. 

Salgına yakalanmayı trafik kazası geçirmeye benzeten Gezgin, şöyle konuştu:

"Bir an yoldan gözünüzü ayırıyorsunuz ve trafik kazası gerçekleşiyor, salgına yakalanma da böyle bir şey. Biz de uzun süre görüşmediğimiz arkadaşlarımızla toplantı düzenlemiştik. Burada maskelerimizi çıkarttık, bir metreden yakın temasta olduğumuz için ağızdan yayılan tükürük ve nefesle koronavirüse yakalandım." 

Arkadaşlarıyla görüştükten dört gün sonra rahatsızlandığını anlatan Gezgin, şöyle devam etti:

"Ateş ve aşırı terleme yaşadım. Bir iki gün evde C vitamini alarak bu süreci grip ya da nezle olduğum düşüncesiyle atlatırım sandım. Bu süreç yavaş yavaş ağırlaştı ve artık sabahları baş ağrısı ve özellikle bel ağrısı çok şiddetlendi. Üçüncü günün sonunda koku ve tat alamamaya başladım. Bunun sonucunda bir ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine sevk edildim."

"Yoğun bakımda can çekişen hastalar aklıma geldi"

Kovid-19 testinin pozitif olduğunu öğrenince aklına ölüm korkusu geldiğin, hemen sevdiklerini düşünmeye başladığını dile getiren Gezgin, "Annemi kaybetmiştim, annem aklıma geldi. İnsan psikolojik olarak sorunlar yaşayabiliyor, o an ne yapacağımı şaşırdım. Sanki kaynar sular boşaldı, daha da terlemeye başladım. 'Acaba bunun sonucu ne olacak' diye düşünmeye başladım. Yoğun bakımda can çekişen hastalar aklıma geldi. Aslında bu süreç fiziksel kısımdan daha çok mental olarak üzerime karabasan gibi çöktü." diye konuştu.

Yurtta ve evinde ilaç tedavisiyle hastalığı yendiğini, tedavisinin ardından uyku ve beslenmesine çok dikkat ettiğini vurgulayan Gezgin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu işin şakası yok. Gerçekten çok ciddi bir hastalık. Böbrek ağrılarım devam ediyor. Bazen kas ağrılarım, kuru öksürük devam ediyor. Kovid, vücudunuzda açık arayan sanki programlanmış bir virüs. Maskeyi burnunuzdan aşağıya indirmek, bir metre mesafeden yakın arkadaş gruplarınızla oturmak gerçekten çok tehlikeli. Belirti göstermeyenler daha tehlikeli. Onlar halen toplumda geziyorlar. Şunu bilmeliyiz ki bizim yüzümüzden birisi ölebilir."
 

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 doc dr gezgin edirnetrakya universitesi

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