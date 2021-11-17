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Doç. Dr. Savaşçı: İsoquercetin molekülü COVID tedavi rehberine girmeli!
Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Covid-19 mutasyonlarına karşı doğal bir savunma ürünü olan ve gerek korunmada ve gerekse tedavide etkinliği pek çok klinik çalışma ile ispatlanmış kuersetin molekülünün ve özellikle quercetinin emilimi 5 kat biyoyararlanımı 18 kat arttırılmış formu olan isoquercetin molekülünün acil olarak ülkemizde tedavi rehberlerinde yer alması gerektiğini söyledi.
Doç. Dr. Savaşçı: İsoquercetin molekülü COVID tedavi rehberine girmeli!

Doç. Dr. Ümit Savaşçı

17 Kasım 2021 11:38 - MEDİMAGAZİN
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Klinik COVID-19 belirtileri temelinde, kuersetin ve isoquercetinin hem antiinflamatuar hem de pıhtı oluşmasını önleyici olarak trombin inhibitörü etkileri ile çok yönlü tedavi edici gücünün dikkate alınması gerektiğine dikkat çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı şu ifadeleri kullandı:

“Flavonoidler çoğu bitkilerde bulunan düşük moleküler ağırlıklı polifenolik bileşiklerdir. Özellikle bitkilerdeki yeşil, turuncu, kırmızı pigmentlerden sorumlu yapılar olarak tanımlanırlar. İn vivo, in vitro ve epidemiyolojik çalışmalarla tespit edilmiş birçok biyoaktiviteleri bildirilmektedir. Kardiyovasküler sistem üzerine olan aktiviteleri en çok üzerinde durulan etkileridir. Bunun yanında serbest radikal uzaklaştırıcı (antioksidan), anti-trombotik, antihipertansif , antiallerjik, antiinflamatuar, antiapoptotik ve son zamanlarda da antiviral ve  antikanserojen aktiviteleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Özellikle iskemi - reperfüzyon hasarında farklı birçok mekanizma ile flavonoidlerin koruyucu aktiviteleri ileri sürülmektedir. Tıbbi amaçlı kullanımında gelinen son nokta çağımızın en ölümcül hastalığı olup ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin tedavisinde etkinliğinin araştırılması olmuştur. Klinik COVID-19 belirtileri temelinde, kuersetinin hem antiinflamatuar hem de pıhtı oluşmasını önleyici olarak trombin inhibitörü etkileri ile çok yönlü tedavi edici gücünün dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.

"Hafif Covid-19 hastalarına ilk sırada öneriliyor"

Virginia 'da bulunan saygın bir tıp fakültesi Eastern Virginia Medical School (EVMS)  COVİD-19 yönetimi protokolünde hastalığı önleme yani profilakside, daha önemlisi hafif covid-19 vakalarında evde ve hastanede tedavide kuersetin kompleksini ilk sırada önermektedir. Ayrıca COVID-19'un tüm hastalık evrelerinde önlenmesi ve tedavisi için protokolleri araştırmak için, dünyanın dört bir yanından doktorların akademik desteğiyle, dünyaca ünlü akademisyen grubu tarafından oluşturulan FLCCC Alliance  bir çok tedavi protokolü ve rehber yayınladılar. Bu önemli kuruluşun rehberinde de kuersetin kompleksi  profilakside ve ayaktan covid-19 vakalarının  tedavisinde önerilmektedir.

"Yoğun bakım ve ölüm oranlarında azalma görüldü"

Türkiye’de yapılan bir klinik çalışmada quercetinin düzenli dozda kullanılması durumunda hastalığı önleme yani profilakside çok ciddi etkinliği gösterilmiştir. Son klinik çalışmada İtalya’dan geldi. Randomize kontrollü açık etiketli klinik çalışmada COVID-19'lu 152 hasta 30 gün boyunca günde 1000 mg quercetin molekülü ile tedavi edildi. Sonuç olarak hastanede kalış süresinde, non-invaziv oksijen tedavisi ihtiyacında, yoğun bakım ünitesine geçiş ve ölüm sayısında önemli oranda azalış gösterildi. Quercetin'in son derece güvenli olduğu da bir kez daha doğrulandı.

Klinik çalışma sonuçlarına göre , quercetin ile ek tedavinin hastaneye yatış ihtiyacına (%68,2 azalma) ve süreye (%76,8 azalma) invaziv olmayan oksijen tedavisi ihtiyacına (%93,3 azalma) yol açtığını göstermektedir. Ölüm oranında da (3’te 1) önemli oranda azalma görüldü. Quercetin tedavisinin hastaneye yatış süresini de %91.6 azalttığı gösterildi. Covid 19 pandemisinde aşılar etkili bir silah olsa da her hafta ortaya çıkan yeni mutasyonlar tüm sağlık otoritelerini endişeye sevk etmektedir.

"Acil olarak tedavi rehberlerinde yer almalıdır"

Sonuç olarak son aylarda çok hızlı hastalık yayılma etkisi ile ölümcül sonuçlara neden olan mutasyonlara karşı doğal bir savunma ürünü olan kuersetin ve özellikle quercetinin emilimi 5 kat biyoyararlanımı 18 kat arttırılmış formu olan isoquercetin acil olarak ülkemizde de tedavi rehberlerinde yer almalıdır.

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden NATURE’de yayınlanan bir çalışmada da farelerde quercetinin hücre içi hasarı ve  yaşlanmayı önlediği gösterildi ve quercetinin Covid-19 tedavisinde destek tedavisi olarak önerildi.”

Türkiye'de üretiliyor

İsoquercetin ve quercetin molekülü Türkiye'de yüksek saflıkta Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde üretiliyor.

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