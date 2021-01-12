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Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde COVID-19 İzlem Merkezi açıldı
Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında "Kovid-19 İzlem Merkezi" açıldı
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde COVID-19 İzlem Merkezi açıldı
12 Ocak 2021 13:41 - AA
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Dokuz Eylül Üniversitesinden (DEÜ) yapılan açıklamaya göre, merkezde koronavirüs tedavisi sonrasında oluşacak kronik rahatsızlıklar ve organ yetmezliği gibi konularda sıkıntı yaşayan hastalara hizmet verilecek, hastaların, tetkik ve tedavilere hızlı erişmeleri sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında hastaların ya da rahatsızlık geçirenlerin yakından takip edilmesinin ve bilgi toplanmasının önemli olduğuna dikkati çekerek, bu noktada merkezin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

İzlem merkezini, virüsün hastalar üzerindeki uzun vadeli etkilerini tespit etmek, verilerini toplamak ve seyrini izlemek gerektiğini düşüncesinden yola çıkarak kurduklarını aktaran Hotar, merkezin hem koordinasyon hem de bilgi toplama açısından önemli bir görevi yerine getireceğini ifade kaydetti.

Porf. Dr. Hotar, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede bilinmezliği ortadan kaldırmak ve başarıyı artırmak için daha çok bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Bu merkezimizde zaman içinde hastalarımızdan elde edilecek somut verileri, bulguları veya olay hikayelerini araştırmacılarımız ve bilim insanlarımızın hizmetine sunacağız. Bu sayede hastalığa bağlı oluşabilecek uzun vadeli riskler de daha net şekilde ortaya çıkartılabilecek. Böylece merkezimiz, ilaç geliştirmeden tedavi yöntemlerine kadar birçok aşamada ya da protokolde bilim dünyamıza referans teşkil edecek."

DEÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Bayrak ise Ege Bölgesinde bu ölçekte bir merkezin ilk kez oluşturulduğunu, günde yaklaşık 500 hastaya ulaşarak anket ve test uygulamayı hedeflediklerini, anlamlı verilere ulaştıklarında bilimsel sonuçları deklare edeceklerini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:

dokuz eylul universitesi koronavirus covid-19

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