Domuzdan elde edilen poliklonal antikorlarla COVID-19 tedavisi test ediliyor

Aralık ayında başlatılan "Polycor" adlı test programı kapsamında toplam 67 hasta tedavi edildi. Xenothera, testlerin başlarıyla sonuçlanması halinde Fransa Ulusal İlaç Güvenliği Dairesine (ANSM) acil kullanım onayı başvurusunda bulunacak.

Xenothora şirketinin CEO'su Odile Duvaux konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Xav-19, Sars-CoV-2 virüsüne karşı yönlendirilmiş bir poliklonal antikordur. Bir virüs tarafından saldırıya uğradığınızda onu antikorlarla nötralize edebilirsiniz ancak her zaman uygun ve yeterli sayıda antikorlara sahip olmayabilirsiniz"

Duvaux, tedavinin amacının insanların bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğuna dikkat çekti.

'Domuz, uzun zamandır insanlar için bir tedavi kaynağı olmuştur'

Bu tedavinin Covid-19 hastaları için umut verici olduğunu vurgulayan Odile Duvaux, "Xav-19, gliko-insanlaştırılmış antikorlardır, yani antikorlar domuzdan alınıp insanlara uyumlu olacak şekilde değiştirildi" diyerek insana filogenetik bir yakınlığı olan domuzun uzun zamandır bir ilaç tedarikçisi olduğunu hatırlatıyor.

"Poliklonal antikor varyantlara karşı da etkili"

Xenothera, şubat ayı başlarında Xav-19'un poliklonal yapısı göz önüne alındığında antikorun şu anda dolaşımda olan çeşitli varyantlara karşı etkili olduğunu açıkladı.

Odile Duvaux, bir antikorun çeşitli varyantlara karşı nasıl etkili olduğunu şöyle açıklıyor: "Bir monoklonal antikor virüsün tek bir mutasyonu nedeniyle tüm etkinliğini kaybedebilir ancak poliklonal antikor tamamen farklıdır çünkü virüse birçok yönden saldırıyor"

Xenothera sağlık bakanlığı ile "Xav-19 dozları için bir seçenek" konusunda görüşmelerde bulunduğunu ve şirketin "büyük ölçekli üretime" hazırlandığını açıkladı.